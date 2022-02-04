Актриса ведёт переговоры о главной роли в экранизации "Мадам Паутины".

Американская актриса и модель Дакота Джонсон, наиболее известная по роли Анастейши Стил в серии фильмов "Пятьдесят оттенков серого", может стать частью вселенной Marvel.

По сообщению издания Deadline, актриса ведёт переговоры о главной роли в экранизации "Мадам Паутины" — спин-оффа "Человека-паука".

В комиксах Мадам Паутина изображена как пожилая женщина с миастенией, и поэтому она была подключена к системе жизнеобеспечения, похожей на паутину. Из-за своего возраста и состояния здоровья Мадам Паутина никогда активно не боролась ни с одним злодеем. По этой причине источники подчеркнули, что проект может превратиться во что-то другое. Инсайдеры говорят, что из-за ее экстрасенсорных способностей она, по сути, является версией Доктора Стрэнджа от Sony.

Читайте также"Судный день": Marvel намекает на кроссовер "Мстителей", "Людей Икс" и "Вечных"В качестве режиссёра выступит С. Дж. Кларксон, а за сценарий отвечают Мэтт Сазама и Бёрк Шарплесс.

Официального подтверждения по утверждению актрисы на роль пока не поступало.

Напомним, ранее известный рэстлер и актер Дуэйн Джонсон прокомментировал публичную просьбу бывшего коллеги по франшизе "Форсаж" Вина Дизеля о возвращении в проект.

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