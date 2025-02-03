В украинский прокат фильм "М3ГАН 2.0" выйдет 26 июня 2025 года.

Кинокомпания Blumhouse Productions показала первый тизер научно-фантастического фильма ужасов "М3ГАН 2.0" (M3GAN 2.0), который станет продолжением хитового фильма 2022 года.

События сиквела происходят через два года после кровавой резни, которую устроила легендарная кукла-убийца. С тех пор ее создательница Джемма стала известным автором и борется за контроль над ИИ, а ее племянница Кэди – уже бунтующая девушка-подросток. Тем временем мощная военная корпорация, использовав базовую технологию М3ГАН, создает новое супероружие – Амелию. Она быстрая, умная и не собирается слушаться приказов людей. И теперь, чтобы спасти мир, Джемма должна вернуть М3ГАН. Только на этот раз она должна быть еще сильнее, еще опаснее и еще безумнее.

В новом фильме к своим ролям вернулись Эллисон Уильямс, Вайолет МакГроу и Эми Дональд/Дженна Дэвис, которые повторили образы Джеммы, Кэди и М3ГАН. Тем временем, Брайан Джордан Альварес и Джен Ван Эппс снова сыграли Коула и Тесс.

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Из новых имен в касте – Иванна Сахно ("Тихоокеанский рубеж: Восстание", сериал "Асока") и Джемейн Клемент ("Что мы делаем в тени").

Автором сценария и режиссером выступил новозеландец Джерард Джонстоун, который также снял первую часть "М3ГАН", а продюсерские функции на себя снова взяли легенды жанра Джеймс Ван и Джейсон Блум.

Как сообщила пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 26 июня 2025 года.

Напомним, мировая премьера техно-хоррора M3GAN состоялась в Лос-Анджелесе 7 декабря 2022 года, и он сразу получил восторженные отзывы от критиков. Также фильм был успешным в прокате – при бюджете в скромные 12 миллионов долларов он собрал более 180 миллионов.

Фильм рассказывал о кукле нового поколения М3ГАН, созданной с помощью искусственного интеллекта высокотехнологичной игрушечной компанией. Уникальная игрушка быстро стала неотъемлемой частью жизни осиротевшей девочки, однако вскоре разработанная, чтобы защищать свою владелицу, М3ГАН эволюционировала от невинной куклы до неконтролируемой убийственной машины.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 78% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 72 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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