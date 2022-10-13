В украинский прокат фильм "М3ГАН" должен выйти 12 января 2023 года.

Вышел трейлер научно-фантастического фильма ужасов "М3ГАН" (M3GAN), спродюсированного студией Blumhouse и Джеймсом Ваном (создатель франшиз "Пила", "Астрал" и "Заклятие").

Как сообщает пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм должен выйти 12 января 2023 года.

В центре сюжета фильма оказывается кукла нового поколения М3ГАН, созданная с помощью искусственного интеллекта высокотехнологичной игрушечной компанией. Уникальная игрушка сразу становится неотъемлемой частью жизни осиротевшей девочки. Разработанная, чтобы защищать свою владелицу, М3ГАН быстро эволюционирует от невинной куклы до неконтролируемой убийственной машины.

Главные роли в фильме исполнили Эллисон Уильямс ("Прочь", "Патрик Мелроуз"), Вайолет Макгроу ("Призраки дома на холме", "Друзья навсегда") и Ами Дональд ("Сладкоежка").

Режиссером фильма выступил Джерард Джонстоун, который до этого работал на сериальных просторах. Сценарий к фильму написал Акела Купер, который ранее писал сюжеты ко многим популярным сериалам, среди которых "Люк Кейдж", "Американская история ужасов" и "Гримм", а также фильмам "Воплощение зла" и "Проклятие монахини 2".

Чем известна студия Blumhouse Productions

Продюсерская компания Blumhouse Productions на данный момент является безоговорочным мировым лидером в нише фильмов ужасов. Основанная в 2002 году Джейсоном Блумом на базе Blum Israel Productions, компания за эти 20 лет выпустила целый ряд успешных хоррор-франшиз ("Пила", "Паранормальное явление", "Астрал", "Хэллоуин") и немало отдельных фильмов ("Сплит", "Прочь", "Мы", "Химеры", "Черный телефон" и другие).

В разные времена со студией сотрудничали такие мастера жанра, как Джордан Пил, Джеймс Ван, Дамьен Шазель, М. Найт Шьямалан, Майк Флэнаган и другие.

Кроме "М3ГАН" на 2023 год у Blumhouse запланирован выпуск фильмов "Астрал 5" и "Экзорцист".

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