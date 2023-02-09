Фильм с Идрисом Эльбой в главной роли выйдет на Netflix 10 марта 2023 года.

Netlix выпустил первый трейлер будущего детективного фильма "Лютер: Падшее солнце" (Luther: The Fallen Sun), который станет продолжением одноименного культового британского сериала.

В центре сюжета снова окажется блестящий детектив Джон Лютер, который теперь находится в тюрьме и оттуда наблюдает, как ужасный серийный убийца терроризирует Лондон. Понимая свою неспособность поймать кибер-психопата, который теперь еще и насмехается над ним, Лютер решает бежать из тюрьмы, чтобы закончить работу любыми средствами.

К роли Джона Лютера вновь вернулся Идрис Эльба ("Тор", "Тихоокеанский рубеж", "Темная башня"). Среди новичков фрншизы – Синтия Эриво ("Плохие времена в "Эль Рояле", "Вдовы", "Гарриет"), сыгравшая роль детектива, который будет вести дело об убийствах, и Энди Серкис ("Властелин колец", "Черная пантера", "Бэтмен"), персонаж которого будет главным антогонистом.

Режиссером фильма выступил Нил Кросс, который также работал над сериалом.

Фильм выйдет на Netflix 10 марта 2023 года.

Сериал "Лютер" – что известно

Культовый британский детективный сериал "Лютер" с Идрисом Эльбой на данный момент насчитывает пять сезонов, вышедших с 2010 по 2019 годы. В 2021 году Netlix анонсировал возвращение Лютера в виде полнометражного фильма.

В центре сюжета сериала и фильма – блестящий детектив полиции Джон Лютер с проблемным харктером, который разрывается между раскрытием серийных убийств и попыткой возродить брак. Однажды женщина по имени Элис Морган доказывает, что она столь же блистательна как и он, совершив идеальное убийство своих родителей. Принимая ее вызов, Лютер все больше восхищается ею, но в итоге ни к чему хорошему это не приводит.

Сериал был очень успешным, имел хорошие отзывы от критиков и немало престижных наград и номинаций. Идрис Эльба при этом получил за роль Джона Лютера "Золотой глобус".

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