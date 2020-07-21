Звезда "Лютера" Идрис Эльба получит награду BAFTA

Актер получит специальную награду BAFTA.

Известный актер Идрис Эльба получит специальную награду премии BAFTA. Таким образом его вознаградят за поддержку этнического и культурного многообразия, а также за открытие новых талантов.

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Об этом сообщается на сайте кинопремии.

"Идрис является одним из самых известных британских актеров в Великобритании и за рубежом, с долгой и успешной карьерой на экране, опытным режиссером, продюсером и писателем. Он также является движущей силой для поддержки расового разнообразия, давая шанс талантливым людям из всех слоев общества раскрыть свой потенциал", - заявила глава BAFTA Аманда Берри.

Как сообщал УНИАН, звезда "Призрачного гонщика" выступил против цензуры старых ситкомов из-за расизма.

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