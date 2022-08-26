Главные роли в ленте исполнили участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы.

Вышел международный трейлер украинского фильма "Люксембург, Люксембург", который является второй полнометражной работой режиссера Антонио Лукича после "Мои мысли тихие".

Об этом сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution.

"Люксембург, Люксембург" рассказывает о братьях-близнецах – водителе маршрутки Николае и полицейском Василии, пытающихся справиться с собственной жизнью, в которой внезапно появляется давно исчезнувший отец.

Главные роли в ленте исполнили участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы.

Дата выхода фильма в украинский прокат пока неизвестна.

Отметим, что картина будет предствлена на 79-м Венецианском кинофестивале в начале сентября 2022 года на конкурсной основе в рамках фестиваля Horizons.

Напомним, дебюта лента Антонио Лукича, комедия "Мои мысли тихие", была впервые представлена в июле 2019 года на секции East of West 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где она получила Специальную премию жюри.

В целом лента была представлена на более чем на 70 фестивалях мира, где она получила немало престижных наград и номинаций. В Украине фильм стал лауреатом Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" и Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

В широкий украинский кинопрокат фильм вышел в январе 2020 года. За семь недель в кинопрокате кассовые сборы составили более 10 млн грн.

По состоянию на 2021 год комедия "Мои мысли тихие" занимает 20-ю позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино, на основе опроса представителей национального и международного кинокритического сообщества Национальным центром Александра Довженко.