Новый фильм Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина" должен выйти в прокат в начале 2021 года.

1 декабря одному из главных сценаристов и режиссеров нашего времени – великому Вуди Аллену исполняется 85 лет, что впрочем не мешает ему готовиться к релизу своей новой романтической комедии, которая получила название "Фестиваль Рифкина".

Читайте такжеГаю Ричи-52: вспоминаем лучшие фильмы короля криминальной комедии

Эта лента стала не только юбилейной, 50-й по счету, но и входит в особую секцию работ именинника – это кино, снятое в Европе. Главный режиссер Нью-Йорка, который вдохновил целое поколение на съемки кино именно в этом городе, в какой-то момент решил выйти за пределы известного ему мира и внезапно оказалось, что Аллен способен точно так же ярко снимать и другие города – Лондон, Барселону, Париж, Рим, а теперь – и Сан-Себастьян.

А пока в честь Дня рождения Вуди Аллена мы решили вспомнить три самых ярких европейских фильма режиссера и немного подробнее рассказать о новинке.

Матч-пойнт / Match Point, 2005 год

Для молодого поколения этот фильм оказался практически откровением – оказывается Вуди Аллен снимает триллеры, полные не только сатиры, но и саспенса. Те, кто лучше знал творчество "главного невротика в мире кино", прекрасно понимал откуда корни "Матч-пойнта". Классические работы режиссера, особенно в 80-х, насыщены темами выбора, морали, совести, словом – преступления и наказания. А его любовь ко всем известному произведению Федора Достоевского рано или поздно должна были вылиться в прямые цитаты.

Но следует отдать должное Вуди Аллену – "Матч-пойнт" несмотря на весь набор трудных тем, остался легким фильмом. Аллен впервые снял кино в Великобритании и сделал это более чем удачно, хотя полностью отказаться от Америки не смог, пригласив на главную женскую роль Скарлетт Йоханссон –гордую жительницу Нью-Йорка и будущую суперзвезду, а тогда – одну из самых перспективных молодых актрис. "Матч-пойнт" утвердил Скарлетт и в статусе секс-символа, и в статусе одной из самых талантливых актрис Голливуда.

По сюжету фильма, молодой теннисист Крис Уилтон (Джонатан Рис-Майерс) устраивается на работу в престижный загородный клуб, где знакомится с богатым аристократическим семейством Хьюитов, подружившись со старшим братом Томом Хьюитом (Мэттью Гуд). И пока амбициозный молодой человек налаживает общение с сестрой Тома Хлоей (Эмили Мортимер), ему на глаза попадается эффектная американка Нола (Скарлетт Йоханссон) – невеста Тома. Оказывается, что расчет и страсть – самые сложные эмоции для сочетания. "Матч-пойнт" встретили овациями на Каннском фестивале и фильм ждал успех как у критиков, так и у публики.

Вики Кристина Барселона / Vicky Cristina Barcelona, 2008 год

Первая попытка съемок в Испании также оказалась для Вуди Аллена более чем успешной. "Вики Кристину Барселону" ожидал успех и в бокс-офисе, и в сезоне наград. В романтической и весьма экспрессивной комедии снялись опять же Скарлетт Йоханссон, Ребекка Холл, Хавьер Бардем и Пенелопа Крус, которая получила премию "Оскар" за роль импульсивной и талантливой Марии Елены.

Обозреватели даже замечали, что для Пенелопы Крус режиссер по факту написал роль очень похожую на ее работы у земляка Педро Альмодовара. Это правда. Вуди Аллен, обладающий собственным ярким почерком, тем не менее всегда был автором, который брал все лучшее в мировом кино, и успех "Вики Кристины Барселоны" во многом состоял именно в том, как много каталонского колорита в свой стиль привнес сегодняшний именинник.

Комедия фокусируется на двух американках – Вики (Ребекка Холл) и Кристине (Скарлетт Йоханссон), которых связывает казалось бы крепкая дружба, несмотря на очевидные различия во взглядах и характерах. Девушки приезжают провести лето в Барселону, где знакомятся с харизматичным художником Хуаном Антонио (Хавьер Бардем), который не долго думая предлагает подружкам ménage à trois. Появление яркой бывшей жены художника Марии Елены (Пенелопа Крус) только добавляет еще больше перчинки в и без того пикантную ситуацию.

Полночь в Париже / Midnight in Paris, 2011 год

Эта искрометная романтическая комедия с элементами фантастики принесла Вуди Аллену его четвертый "Оскар" в общем зачете, и третий – за лучший оригинальный сценарий. А еще мир наконец понял, что на самом деле идеальная роль для комика Оуэна Уилсона – это образ "молодого Вуди Аллена", ведь ни у кого не оставалось сомнений, что будь этот фильм снять лет на 15-20 раньше – роль сценариста и писателя Гила Пендера сыграл бы сам Вуди.

Режиссер снял Париж именно таким, как его представляют туристы со всего мира, но в вину мы ему этого не ставим. Для чего? Ведь так приятно окунуться в легкую, эстетически прекрасную атмосферу, какой бы ни была реальная погода за окном.

По сюжету, американец Гил Пендер приезжает в Париж с невестой Инес (Рейчел МакАдамс), чтобы посетить ее родителей и заодно насладиться потрясающим городом, где творили многие талантливые экспаты – Модильяни, Пикассо, Дали, Хемингуэй, Фицджеральд и многие другие. Инес встречает старого знакомого Поля (Мартин Шин) и увлекается общением с ним, в то время как Гил однажды вечером прогуливаясь по историческим улочкам попадает в самую настоящую машину времени и знакомится не только со всеми своими героями, но и с загадочной красавицей Адрианой (Марион Котийяр). И теперь выбор между реальностью и фантазией и вовсе становится невыносимым.

Фестиваль Рифкина / Rifkin's Fistival, 2020 год

И вот Вуди Аллен решает вернуться в Испанию во второй раз, на этот раз уже не в Каталонию, а в не менее волшебную Страну Басков. Ведь именно там находится сердце каждого знатока кино – Международный фестиваль в Сан-Себастьяне, который когда-то был начат, чтобы продлить туристический сезон в красивом историческом портовом городе, а впоследствии – стал одним из главных источников притяжения мировой киноиндустрии. Не удивительно, что и сеттингом новой ленты Вуди Аллена стало именно закулисье популярного фестиваля.

По сюжету новой романтической комедии, американская супружеская пара Морт и Сью Рифкины прилетают на фестиваль в первую очередь ради кино: у пиарщицы Сью (Джина Гершон) новый клиент – молодой режиссер Филипп (Луи Гаррель), чей фильм публика и критики принимают "на ура". Но не Морт (Уоллес Шоун). Морт увлечен фильмами Бергмана и Годара, а старания молодежи не приемлет. Возможно – искренне, а может быть – из ревности. Ведь подозревает, что интерес его жены Сью к Филиппу уже далеко не только профессиональный. Но переживания Морта только обостряются, когда он сам знакомится с красавицей-врачом Джо (Елена Анайя). Теперь Морт уже не знает, что именно его так привлекает в атмосфере Сан-Себастьяна...

В "Фестивале Рифкина" в пока что засекреченном роли также снялся дважды лауреат премии "Оскар" Кристоф Вальц, а премьера в Украине запланирована на 31 января, но когда точно в силу карантина выйдет новая работа прославленного юбиляра – неизвестно. Будем держать вас в курсе. Ну и надеемся, что мы увидим на больших экранах не только "Фестиваль Рифкина", но и другие будущие работы Вуди Аллена.

Вас также может заинтересовать

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН