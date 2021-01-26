Американский институт киноискусства ежегодно определяет лучшие работы за прошедший год.

Американский институт киноискусства (AFI) назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года.

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Лучшие работы AFI объявил ночью, 25 января. В списках значатся популярные картины, ставшие хитами на стриминговых сервисах и в прокате.

Лучшие фильмы 2020 года

Пятеро одной крови / Da 5 Bloods,

Иуда и Черный Мессия / Judas and the Black Messiah,

Ма Рейни: Мать блюза / Ma Rainey’s Black Bottom,

Манк / Mank,

Минари / Minari,

Земля кочевников / Nomadland,

Одна ночь в Майами / One Night in Miami,

Душа / Soul,

Звук металла / Sound of Metal,

Суд над чикагской семеркой / The Trial of the Chicago 7.

Лучшие сериалы 2020 года

Лучше звоните Солу / Better Call Saul,

Бриджертоны / Bridgerton,

Корона / The Crown,

Птица доброго Господа / The Good Lord Bird,

Страна Лавкрафта / Lovecraft Country,

Мандалорец / The Mandalorian,

Миссис Америка / Mrs. America,

Ход королевы (Королевский гамбит) / The Queen's Gambit,

Тед Лассо / Ted Lasso,

Неортодоксальная / Unorthodox.

Специальный приз AFI Awards 2020

Гамильтон / Hamilton.

AFI Awards: что известно о награде

Американский институт киноискусства ежегодно называет лучшие фильмы и сериалы, вышедшие в течение года.

Институт основан в 1967 году, находится в Лос-Анджелесе.

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Автор: Катерина Шварц