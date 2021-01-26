В списке - популярный костюмный сериал "Бриджертоны" / скриншот
Американский институт киноискусства (AFI) назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года.
Читайте такжеNetflix продлил один из самых популярных сериалов на второй сезон (видео)Соответствующие списки появились на официальном сайте AFI.
Лучшие работы AFI объявил ночью, 25 января. В списках значатся популярные картины, ставшие хитами на стриминговых сервисах и в прокате.
Лучшие фильмы 2020 года
- Пятеро одной крови / Da 5 Bloods,
- Иуда и Черный Мессия / Judas and the Black Messiah,
- Ма Рейни: Мать блюза / Ma Rainey’s Black Bottom,
- Манк / Mank,
- Минари / Minari,
- Земля кочевников / Nomadland,
- Одна ночь в Майами / One Night in Miami,
- Душа / Soul,
В список попал мультфильм "Душа" / скриншот
- Звук металла / Sound of Metal,
- Суд над чикагской семеркой / The Trial of the Chicago 7.
Лучшие сериалы 2020 года
- Лучше звоните Солу / Better Call Saul,
- Бриджертоны / Bridgerton,
- Корона / The Crown,
- Птица доброго Господа / The Good Lord Bird,
- Страна Лавкрафта / Lovecraft Country,
- Мандалорец / The Mandalorian,
- Миссис Америка / Mrs. America,
- Ход королевы (Королевский гамбит) / The Queen's Gambit,
В списке - сериал "Ход королевы" / скриншот
- Тед Лассо / Ted Lasso,
- Неортодоксальная / Unorthodox.
Специальный приз AFI Awards 2020
Гамильтон / Hamilton.
AFI Awards: что известно о награде
Американский институт киноискусства ежегодно называет лучшие фильмы и сериалы, вышедшие в течение года.
Институт основан в 1967 году, находится в Лос-Анджелесе.
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