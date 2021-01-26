В списке - популярный костюмный сериал "Бриджертоны" / скриншот

Американский институт киноискусства (AFI) назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года.

Читайте такжеNetflix продлил один из самых популярных сериалов на второй сезон (видео)Соответствующие списки появились на официальном сайте AFI.

Лучшие работы AFI объявил ночью, 25 января. В списках значатся популярные картины, ставшие хитами на стриминговых сервисах и в прокате.

Лучшие фильмы 2020 года

  • Пятеро одной крови / Da 5 Bloods,
  • Иуда и Черный Мессия / Judas and the Black Messiah,
  • Ма Рейни: Мать блюза / Ma Rainey’s Black Bottom,
  • Манк / Mank,
  • Минари / Minari,
  • Земля кочевников / Nomadland,
  • Одна ночь в Майами / One Night in Miami,
  • Душа / Soul,
В список попал мультфильм "Душа" / скриншот
  • Звук металла / Sound of Metal,
  • Суд над чикагской семеркой / The Trial of the Chicago 7.

Лучшие сериалы 2020 года

  • Лучше звоните Солу / Better Call Saul,
  • Бриджертоны / Bridgerton,
  • Корона / The Crown,
  • Птица доброго Господа / The Good Lord Bird,
  • Страна Лавкрафта / Lovecraft Country,
  • Мандалорец / The Mandalorian,
  • Миссис Америка / Mrs. America,
  • Ход королевы (Королевский гамбит) / The Queen's Gambit,
В списке - сериал "Ход королевы" / скриншот
  • Тед Лассо / Ted Lasso,
  • Неортодоксальная / Unorthodox.

Специальный приз AFI Awards 2020

Гамильтон / Hamilton.

AFI Awards: что известно о награде

Американский институт киноискусства ежегодно называет лучшие фильмы и сериалы, вышедшие в течение года.

Институт основан в 1967 году, находится в Лос-Анджелесе.

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Автор: Катерина Шварц