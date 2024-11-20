УНИАН подготовил подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

На этой неделе в широкий прокат наконец выйдет очередная украинская coming of age драма, рассказывающая о взрослении в 90-х – "Навсегда-Навсегда" от Анны Бурячковой.

Также на больших экранах можно будет посмотреть напряженный триллер "Конклав" с Рэйфом Файнсом, фэнтези-мюзикл "Wicked: Чародейка" с Арианой Гранде и еще несколько новинок на любой вкус.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдут вдохновляющая драма "Джой: Чудо жизни" и рождественская романтическая комедия "Праздничные джентльмены".

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Навсегда-навсегда

Forever-Forever (Украина, Нидерланды, 2023, coming of age драма)

События фильма происходят в Украине конца 1990-х годов. Главная героиня – девушка-подросток Тоня, которая переходит в новую школу и быстро погружается в компанию бунтующей молодежи. Вскоре она влюбляется и оказывается в центре страстного любовного треугольника, где каждое чувство пылает по полной. В то же время девушку преследует ее сложное прошлое, бросая вызов новой дружбе и романтическим отношениям. Но удастся ли Тоне найти себя и не потеряться в хаосе противоречивых отношений?

Главные роли в фильме исполнили Алина Чебан ("Лучшие выходные"), Захар Шадрин ("Снайпер. Белый ворон"), Артур Алиев, Елизавета Цилык и Дарья Жихарская.

Фильм стал полнометражным режиссерским дебютом для Анны Бурячковой, которая до этого работала как автор рекламных роликов и музыкальных видеоклипов. В частности, она снимала видео на песни таких известных украинских исполнителей, как "Океан Эльзы", ONUKA, Джамала, "Друга Ріка", Pianoboy и Стасик.

Мировая премьера фильма состоялась еще осенью 2023 года на Венецианском кинофестивале, а после этого его еще успели продемонстрировать публике на многих международных и украинских фестивалях, где он был отмечен номинациями и наградами.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов.

Конклав

Conclave (США, Великобритания, 2024, триллер)

Лента, основанная на мировом бестселлере 2016 года британского писателя Роберта Харриса, описывает события после смерти Папы Римского. Кардиналу Лоуренсу поручают срочно организовать Конклав, на котором католические кардиналы со всего мира должны избрать нового главу католической церкви. Впрочем, задача это будет не из легких, ведь во время организации и проведения Конклава Лоуренсу придется справиться с интригами Ватикана и одновременно не дать секретам Церкви проникнуть в прессу. Однако в процессе кардинал узнает шокирующую тайну умершего Папы, от которой зависит будущее престола. Более того, она также касается одного или нескольких кандидатов на место наместника Божьего на Земле.

Главную роль в ленте сыграл оскаровский номинант Рэйф Файнс ("Список Шиндлера", "Английский пациент", "Отель "Гранд Будапешт", "Меню", франшиза "Гарри Поттер").

Также в фильме задействованы Стэнли Туччи ("Терминал", "Дьявол носит "Прада", "Первый мститель", франшиза "Голодные игры"), Джон Литгоу ("Интерстеллар", "Убийцы цветочной луны", сериал "Корона"), Изабела Роселлини ("Синий бархат", "Дикие сердцем", "Смерть ей к лицу"). и другие.

Режиссером ленты выступил австрийско-швейцарский режиссер, обладатель "Оскара" Эдвард Бергер, получивший всемирное признание за экранизацию романа Ремарка "На западном фронте без перемен" (2022).

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 85% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 79 из 100 баллов, а широкая аудитория в 6,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Wicked: Чародейка

Wicked (США, 2024, фэнтези/мюзикл)

Фильм, снятый по мотивам серии сказок о Стране Оз американского писателя Фрэнка Баума, рассказывает о привлекательной и амбициозной девушке Глинде, которая впоследствии стала доброй ведьмой севера. В центре сюжета – история ее взросления рядом с Эльфабой, девушкой-изгоем с зеленой кожей, будущей злой ведьмой запада. Среди прочего в фильме будет показано их соперничество в борьбе за одного парня и противостояние тирании Волшебника, усилиями которого жители Страны Оз были настроены против Эльфабы.

Главные роли в фильме сыграли поп-икона Ариана Гранде ("Не смотри вверх", сериал "Королевы крика") и певица Синтия Эриво ("Вдовы", "Плохие времена в "Эль Рояле").

Также в ленте задействованы Джонатан Бейли (сериалы "Бриджертоны", "Попутчики"), Джефф Голдблюм ("Муха", "Парк Юрского периода", "Стражи галактики 2") и Мишель Йео ("Шан-Чи и легенда десяти колец", "Все везде и сразу").

Режиссером фильма выступил Джон М. Чу ("Иллюзия обмана 2", "Безумно богатые азиаты", "На высотах Нью-Йорка").

Мертвые земли

Elevation (США, 2024, триллер/экшн)

События фильма происходят в недалеком будущем, где неизвестные существа уничтожили почти все живое на планете. Остатки человечества вынуждены скрываться на высоте более 1800 метров, где монстры не могут их достать. Главному герою фильма, который уже приспособился к жизни в горах, приходится спуститься за безопасную границу и противостоять пожирателям, чтобы спасти своих близких.

Главную роль в фильме сыграл звезда Marvel Энтони Маки (Сэм Уилсон / Сокол во франшизах "Первый мститель" и "Мстители", позже новый Капитан Америка).

Также в ленте задействованы Морена Баккарин (франшиза "Дэдпул", сериалы "Родина", "Готэм") и Мэдди Хессон (сериалы "Импульс", "Рекрут").

Снял фильм Джордж Нолфи ("Изменяя реальность", "Банкир").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 56% одобрения от критиков и 79% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 49 из 100 баллов, а широкая аудитория в 4,4 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Семейный альбом

Family Album(Украина, 2023, документальный)

Фильм рассказывает о британском фотографе Самаре Пирс, которая случайно узнает невероятную историю своей семьи: ее прадед, австриец Александр Винербергер, стал свидетелем Голодомора в Украине в 1932-1933 годах. На свою фотокамеру он сделал исторические фотографии голодающего Харькова, а позже смог вывезти их как дипломатическую почту в Австрию. Винербергер стремился, чтобы мир узнал о геноциде украинцев и остановил его. Найдя камеру своего прадеда и альбом с шокирующими фотографиями из Украины, Самара переосмысливает свой творческий путь. Чувствуя связь со своим прадедом, через 90 лет после Голодомора, Самара отправляется в творческую экспедицию на Харьковщину, чтобы сделать собственные фотографии о геноциде украинцев, который продолжается до сих пор.

Сняла фильм украинский режиссер Марина Ткачук, для которой это вторая полнометражная работа после документалки "Три Ивана. Истории украинцев в Казахстане" 2019 года.

Поток. Последний кот на Земле

Flow (Франция, Бельгия, Латвия, 2024, приключения/анимация/семейный)

В центре сюжета мультфильма – кот, который просыпается в мире, приближающемся к концу: большое наводнение постепенно поглощает все. Четвероногий очень боится воды, но дом разрушен, и единственный шанс на спасение – маленькая лодка с другими животными. Ради спасения им придется объединиться, несмотря на различия. Вместе с Капибарой, Лемуром, Псом и Птицей герой путешествует по загадочным местам, осваиваясь в новом мире, где нет людей.

Режиссером выступил латвиец Гинц Зибалодис, который до этого снял анимационный фильм "Таинственный остров" (2019).

Сейчас оценка анимационного фильма на IMDb составляет 8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 97% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 83 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Мечтатели

The Dreamers (США, Великобритания, Франция, Италия, 2023, драма/эротика/романтика)

События фильма, который завершает нынешний осенний сезон ретроспективной серии от "Артхаус Трафик", разворачиваются в Париже 1968 года. Американский студент по обмену оказывается в водовороте студенческой революции – культового события для целого поколения. Познакомившись с двумя молодыми парижанами – братом и сестрой – парень погружается в богемную жизнь и поселяется у своих новых друзей. Пока уличные протесты достигают своей кульминации, настоящая сексуальная революция происходит в их квартире.

Фильм стал дебютом для обладательницы премии BAFTA, актрисы Евы Грин ("Казино Рояль", "Последняя любовь на Земле", "Город грехов 2"). Также в нем сыграли Майкл Питт ("Последние дни", "Забавные игры", сериал "Подпольная империя") и двукратный лауреат премии "Сезар" Луи Гаррель ("Воображаемая любовь", "Святой Лоран", "Маленькие женщины").

Снял фильм обладатель двух премий "Оскар" и двух "Золотых глобусов" Бернардо Бертолуччи, который считается одним из самых выдающихся итальянских кинорежиссеров. Он известен по лентам "Последний император", "Конформист" и "Последнее танго в Париже".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 59% одобрения от критиков (но это не помешало ему получить статус культового) и 78% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 63 из 100 баллов, а широкая аудитория в 6,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Джой: Чудо жизни

Joy (Великобритания, 2024, драма/биография)

В центре сюжета этого фильма, снятого на основе реальных событий – трое британских ученых-новаторов, которые в 1960-1970-х годах работали над разработкой процедуры ЭКО, более известной как "искусственное оплодотворение", несмотря на многочисленные препятствия.

Главные роли в фильме сыграли Томасин МакКензи ("Кролик Джоджо", "Прошлой ночью в Сохо", "Власть пса"), Билл Найи ("Реальная любовь", франшизы "Пираты Карибского моря", "Другой мир") и Джеймс Нортон ("Цена правды", "Боб Марли: Одна любовь").

Снял фильм британский режиссер Бен Тейлор, который до этого много работал над сериалами.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 86% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 57 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Фильм станет доступен на Netflix с 22 ноября 2024 года.

Праздничные джентльмены

The Merry Gentlemen (США, 2024, комедия/романтика/мюзикл)

В центре сюжета фильма – танцовщица с Бродвея, которая, спасая ночной клуб родителей, ставит в маленьком городе рождественское шоу, где играют только мужчины. И вот на сцене появляется очень интересный персонаж.

Главные роли в фильме исполнили Брит Робертсон (сериалы "Под куполом", "Тайный круг") и Чед Майкл Мюррей ("Чумовая пятница", сериалы "Девушки Гилмор", "Холм одного дерева", "Агент Картер")

Фильм станет доступен на Netflix с 20 ноября 2024 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы ноября 2024 года – на этой неделе на Peacock выйдет второй сезон черной комедии "Основано на реальных событиях" с Кейли Куоко, а Netflix выпустит комедию "Тайный осведомитель".

Марина Григоренко