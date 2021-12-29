"Дюна", "Матрица 4" и другие киношедевры уходящего 2021 года.

Уходящий 2021 год был богат различными киноновинками, ремейками старых фильмов и продолжениями прошлогодних хитов. Некоторые ленты получили высочайшие оценки критиков и зрителей. УНИАН собрал самые лучшие фильмы 2021 года в разных жанрах, которые вы могли пропустить или недооценить.

Дюна

Этот эпичный, длинный и невероятно дорогой фантастический фильм – третья попытка экранизировать одноименный роман Фрэнка Герберта. И по мнению кинокритиков – самая удачная. "Дюна" 2021 является лишь половиной истории. Вторая часть выйдет в 2023 году.

За экранизацию огромного, сложного и переполненного персонажами романа взялся опытный режиссер Дени Вильнев. Фильм хвалили за потрясающую музыку и спецэффекты, зрелищные драки, интересную философию и драматическое напряжение. Перед просмотром запаситесь временем: картина идет 2,5 часа.

Не смотрите наверх

Это ещё одна фантастическая картина, ставшая хитом, показывает необычный взгляд на апокалипсис. "Не смотрите наверх" - это черная комедия, сатира на современное общество, где люди доверяют СМИ и знакомым больше, чем ученым. Картина от студии Netflix просто кишит голливудскими звездами: тут снялись Леонардо Ди Каприо, Джениффер Лоуренс, Кейт Бланшетт и Мэрил Стрип. По сюжету фильма группа ученых пытается предупредить людей о надвигающемся на Землю огромном астероиде, который уничтожит человечество. Но люди не спешат им верить.

Человек-паук: Нет пути домой

Новый "Человек-паук" считается не только лучшим супергеройским фильмом 2021 года, но и одним из самых кассовых фильмов в истории кино. Огромным сборам не помешала даже пандемия коронавируса. Картина очень понравилась зрителям: на некоторых сайтах её рейтинг приближается к 90%. В фильме помимо самого Паука появился ещё один супергерой Доктор Стрэндж. Лента понравится ценителям научной фантастики, а также будет понятна людям, которые совсем не разбираются в супергероях.

Не время умирать

"Не время умирать" понравится всем поклонникам легендарного Джеймса Бонда. А незнакомые с этим персонажем зрители могут начать знакомство с неуловимым агентом с этого фильма. По сюжету картины Бонд после выхода "на пенсию" вынужден вернуться в мир шпионских интриг по просьбе старого друга.

Матрица 4: Воскрешение

Легендарное возвращение Нео и Тринити случилось спустя 18 лет после "Матрицы 3". Это первый фильм в серии, срежисированный единолично Ланой Вачовски. "Матрица 4" грамотно вписывается в вышедшую трилогию и интересно продолжает историю оригинала. Нашлось здесь место и романтике, и зрелищным боям. Картина не лишена недостатков, но поклонники "Матрицы" готовы простить ей всё.

Отряд самоубийц: Миссия навылет

2021 год очень богат супергеройскими фильмами. Одним из бриллиантов жанра стал "Отряд самоубийц: Миссия навылет" - сиквел оригинальной истории. Фильм изображает популярных кинозлодеев в более человечном плане, раскрывает их мотивы. Задорный боевик с обилием взрослых шуток и драк украсит ваш вечер.

Не дыши 2

"Не дыши 2" входит в число лучших ужасов уходящего года. Этот леденящий душу триллер можно смотреть и без знакомства с первым фильмом, ведь он является предысторией оригинала. Картина в необычном жанре "ужас-клаустрофобия" рассказывает историю ветерана, который воспитывает свою дочь в строгости и изоляции. В их дом проникают грабители, но получают жестокий отпор. Интерес к фильму подогревают шокирующие сюжетные повороты.

Кислород

Снова научная фантастика и снова от компании Netflix закрывает наш рейтинг. Этот фильм сочетает в себе мощную драму и глубокий триллер. Главная героиня фильма просыпается в закрытой криокапсуле, не помня кто она и как тут оказалась. У неё есть очень мало времени на спасение – кислород в капсуле уже на исходе.

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