Артист выпустил клип на песню Santе.

Бельгийский певец Stromae (Поль Ван Авер - настоящее имя музыканта) выпустил клип на новую песню Santе. Интересно, что снимали его в Киеве.

В клипе раскрывается тема рутинной жизни людей и их работе, которую они любят, вопреки всему. Действительно, украинцы слишком много времени уделяют работе, порой забывая о родных и близких.

Отметим, Stromae известен такими хитами как Alors On Danse, Papaoutai, Formidable. Именно трек Alors on danse очень быстро стал популярным и в других европейских странах. Сингл занимает первые места в топе продаж во Франции, Германии. На данный момент эта песня является "визитной карточкой" исполнителя.

3 апреля 2010 года на Award NRJ Stromae получил премию за свое творчество. Восемь лет у него была музыкальная пауза. И вот в октябре 2021 года выходит первый сингл "Santé" и клип к нему.

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Автор: Диана Могилевич