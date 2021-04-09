В прокат фильм планируют выпустить 24 ноября этого года.

Певицу и актрису Леди Гагу поймали в объектив в свадебном платье на съемках фильма Ридли Скотта под названием «Дом Гуччи», которые сейчас проходят в Риме.

Читайте такжеПоявились новые фото Леди Гаги со съемок фильма "Дом Гуччи"Съемочная группа фильма была замечена в церкви Санта-Мария-ин-Кампителли, которая находится в самом центре Рима. Для съемок Гага надела платье с прозрачными рукавами, кружевом и вырезом в форме сердца. Также рядом с ней можно было увидеть десяток статистов, которые играли, вероятнее всего, роли гостей свадебной церемонии.

Судя по всему, Гага участвовала в съемках эпизода свадьбы своей героини Патриции Гуччи и ее мужа Маурицио, которого играет Адам Драйвер. Реальная церемония прошла в 1972 году. Платье, которое выбрала певица, заметно отличается от реального наряда Патриции. Судя по снимкам, опубликованным в сети, Патриция отдала предпочтение более закрытому наряду, единственное что похоже - это прическа.

Картина «Дом Гуччи» рассказывает историю Патриции Реджиани, которая вышла замуж за Маурицио Гуччи — внука дизайнера и основателя модного дома Gucci Альдо Гуччи, а спустя некоторое время после свадьбы «заказала» его. Помимо Леди Гаги, в фильме можно будет увидеть Адама Драйвера, Джареда Лето и Джереми Айронса, передает popcornnews.

В прокат фильм планируют выпустить 24 ноября этого года.

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Автор: Ирина Погорелая