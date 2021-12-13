Больше всего - по 7 номинаций - получили фильмы "Белфаст" Кеннета Брана и "Власть пса" Джейны Кэмпион.

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) объявила список номинантов на кинопремию "Золотой глобус 2022".

Полный список номинантов опубликован на официальном сайте "Золотого глобуса".

Церемонию объявления номинантов на "Золотой глобус 2022" транслировали в прямом эфире на YouTube-канале премии. Их объявляли рэпер Снуп Догг и глава HFPA Хелен Хене.

Больше всего - по 7 номинаций - получили фильмы "Белфаст" Кеннета Брана и "Власть пса" Джейны Кэмпион.

Список номинантов на Золотой глобус 2022

Лучший драматический фильм

Белфаст

Власть пса

Дюна

Король Ричард

CODA: Ребенок глухих родителей

Лучшая актриса в драматическом фильме

Леди Гага ("Дом Gucci")

Николь Кидман ("Быть Рикардо")

Оливия Колман ("Незнакомая дочь")

Кристен Стюарт ("Спенсер")

Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй")

Лучший актер в драматическом фильме

Махершала Али ("Лебединая песня")

Хавьер Бардем ("Быть Рикардо")

Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса")

Уилл Смит ("Король Ричард")

Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета")

Лучший фильм в жанре мюзикл/комедия

Вестсайдская история

Лакричная пицца

Не смотрите наверх

Сирано

Тик-тик, бум!

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

Марион Котийяр ("Аннет")

Алана Хаим ("Лакричная пицца")

Дженнифер Лоуренс ("Не смотрите наверх")

Эмма Стоун ("Круэлла")

Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история")

Лучший актер в мюзикле и комедии

Эндрю Гарфилд ("Тик-тик, бум!")

Леонардо ДиКаприо ("Не смотрите наверх")

Питер Динклэйдж ("Сирано")

Энтони Рамос ("На высоте мечты")

Купер Хоффман ("Лакричная пицца")

Лучший режиссер фильма

Кеннет Брана ("Белфаст")

Джейн Кэмпион ("Власть пса")

Мэгги Джилленхол ("Незнакомая дочь")

Стивен Спилберг ("Вестсайдская история")

Дени Вильнев ("Дюна")

Лучший сценарий к фильму

Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца")

Кеннет Брана ("Белфаст")

Джейн Кэмпион ("Власть пса")

Адам МакКей ("Не смотрите наверх")

Аарон Соркин ("Быть Рикардо")

Лучший анимационный фильм

Лука

Мой солнечный Маад

Побег

Райя и последний дракон

Энканто

​Лучшая оригинальная песня из фильма

"Be Alive" ("Король Ричард")

"Dos Oruguitas" ("Энканто")

"Down to Joy" ("Белфаст")

"Here I Am (Singing My Way Home)" ("Респект")

"No Time to Die" ("Не время умирать")

Лучший саундтрек к фильму

Джонни Гринвуд ("Власть пса")

Александр Деспла ("Французский вестник")

Альберт Иглесиас ("Параллельные матери")

Джермейн Франко ("Энканто")

Ханс Циммер ("Дюна")

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Лучший драматический сериал

Игра в кальмара

Люпен

Наследники

Поза

Утреннее шоу

Лучший актер в драматическом сериале

Брайан Кокс ("Наследники")

Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара")

Джереми Стронг ("Наследники")

Билли Портер ("Поза")

Омар Си ("Люпен")

Лучшая актриса в драматическом сериале

Узо Адуба ("Пациенты")

Кристин Барански ("Хорошая борьба")

Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")

ЭмДжей Родригес ("Поза")

Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")

Лучший сериал в жанре комедия или мюзикл

Великая

Псы резервации

Тед Лассо

Убийства в одном здании

Хитрости

Лучший актер в комедийном сериале

Энтони Андерсон ("Черная комедия")

Стив Мартин ("Убийства в одном здании")

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Николас Холт ("Великая")

Мартин Шорт ("Убийства в одном здании")

Лучшая актриса в комедийном сериале

Ханна Айнбайндер ("Хитрости")

Трэйси Эллис Росс ("Черная комедия")

Исса Рэй ("Белая ворона")

Джин Смарт ("Хитрости")

Эль Фаннинг ("Великая")

Лучший мини-сериал, антология или фильм для телевидения

Импичмент: Американская История преступлений

Ломка

Мейр из Исттауна

Подземная железная дорога

Уборщица. История матери-одиночки

Отметим, что 79-я церемония вручения ежегодной премии "Золотой глобус" пройдет 9 января 2022 года.

Как сообщал УНИАН, телекомпания NBC, которая традиционно транслирует церемонию вручения премии "Золотой глобус", отказалась показывать ее в 2022 году из-за отсутствия расового разнообразия среди членов жюри.

По данным Hollywood Reporter, в мае HFPA утвердила программу модернизации. Ассоциация планирует увеличить свой состав, включив в него темнокожих журналистов, и запретить членам HFPA принимать подарки. HFPA пообещала провести реформу после критики в свой адрес со стороны более 100 ведущих голливудских PR-компаний.

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Кинопремия Золотой глобус

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. В киноиндустрии считается второй по престижу премией после Оскара.

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Автор: Александр Топчий