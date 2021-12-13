Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) объявила список номинантов на кинопремию "Золотой глобус 2022".
Полный список номинантов опубликован на официальном сайте "Золотого глобуса".
Церемонию объявления номинантов на "Золотой глобус 2022" транслировали в прямом эфире на YouTube-канале премии. Их объявляли рэпер Снуп Догг и глава HFPA Хелен Хене.
Больше всего - по 7 номинаций - получили фильмы "Белфаст" Кеннета Брана и "Власть пса" Джейны Кэмпион.
Список номинантов на Золотой глобус 2022
- Лучший драматический фильм
- Лучшая актриса в драматическом фильме
- Лучший актер в драматическом фильме
- Лучший фильм в жанре мюзикл/комедия
- Лучшая актриса в мюзикле или комедии
- Лучший актер в мюзикле и комедии
- Лучший режиссер фильма
- Лучший сценарий к фильму
- Лучший анимационный фильм
- Лучшая оригинальная песня из фильма
- Лучший саундтрек к фильму
- Лучший драматический сериал
- Лучший актер в драматическом сериале
- Лучшая актриса в драматическом сериале
- Лучший сериал в жанре комедия или мюзикл
- Лучший актер в комедийном сериале
- Лучшая актриса в комедийном сериале
- Лучший мини-сериал, антология или фильм для телевидения
Лучший драматический фильм
- Белфаст
- Власть пса
- Дюна
- Король Ричард
- CODA: Ребенок глухих родителей
Лучшая актриса в драматическом фильме
- Леди Гага ("Дом Gucci")
- Николь Кидман ("Быть Рикардо")
- Оливия Колман ("Незнакомая дочь")
- Кристен Стюарт ("Спенсер")
- Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй")
Лучший актер в драматическом фильме
- Махершала Али ("Лебединая песня")
- Хавьер Бардем ("Быть Рикардо")
- Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса")
- Уилл Смит ("Король Ричард")
- Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета")
Лучший фильм в жанре мюзикл/комедия
- Вестсайдская история
- Лакричная пицца
- Не смотрите наверх
- Сирано
- Тик-тик, бум!
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
- Марион Котийяр ("Аннет")
- Алана Хаим ("Лакричная пицца")
- Дженнифер Лоуренс ("Не смотрите наверх")
- Эмма Стоун ("Круэлла")
- Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история")
Лучший актер в мюзикле и комедии
- Эндрю Гарфилд ("Тик-тик, бум!")
- Леонардо ДиКаприо ("Не смотрите наверх")
- Питер Динклэйдж ("Сирано")
- Энтони Рамос ("На высоте мечты")
- Купер Хоффман ("Лакричная пицца")
Лучший режиссер фильма
- Кеннет Брана ("Белфаст")
- Джейн Кэмпион ("Власть пса")
- Мэгги Джилленхол ("Незнакомая дочь")
- Стивен Спилберг ("Вестсайдская история")
- Дени Вильнев ("Дюна")
Лучший сценарий к фильму
- Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца")
- Кеннет Брана ("Белфаст")
- Джейн Кэмпион ("Власть пса")
- Адам МакКей ("Не смотрите наверх")
- Аарон Соркин ("Быть Рикардо")
Лучший анимационный фильм
- Лука
- Мой солнечный Маад
- Побег
- Райя и последний дракон
- Энканто
Лучшая оригинальная песня из фильма
- "Be Alive" ("Король Ричард")
- "Dos Oruguitas" ("Энканто")
- "Down to Joy" ("Белфаст")
- "Here I Am (Singing My Way Home)" ("Респект")
- "No Time to Die" ("Не время умирать")
Лучший саундтрек к фильму
- Джонни Гринвуд ("Власть пса")
- Александр Деспла ("Французский вестник")
- Альберт Иглесиас ("Параллельные матери")
- Джермейн Франко ("Энканто")
- Ханс Циммер ("Дюна")
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Лучший драматический сериал
- Игра в кальмара
- Люпен
- Наследники
- Поза
- Утреннее шоу
Лучший актер в драматическом сериале
- Брайан Кокс ("Наследники")
- Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара")
- Джереми Стронг ("Наследники")
- Билли Портер ("Поза")
- Омар Си ("Люпен")
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Узо Адуба ("Пациенты")
- Кристин Барански ("Хорошая борьба")
- Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
- ЭмДжей Родригес ("Поза")
- Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")
Лучший сериал в жанре комедия или мюзикл
- Великая
- Псы резервации
- Тед Лассо
- Убийства в одном здании
- Хитрости
Лучший актер в комедийном сериале
- Энтони Андерсон ("Черная комедия")
- Стив Мартин ("Убийства в одном здании")
- Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
- Николас Холт ("Великая")
- Мартин Шорт ("Убийства в одном здании")
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Ханна Айнбайндер ("Хитрости")
- Трэйси Эллис Росс ("Черная комедия")
- Исса Рэй ("Белая ворона")
- Джин Смарт ("Хитрости")
- Эль Фаннинг ("Великая")
Лучший мини-сериал, антология или фильм для телевидения
- Импичмент: Американская История преступлений
- Ломка
- Мейр из Исттауна
- Подземная железная дорога
- Уборщица. История матери-одиночки
Отметим, что 79-я церемония вручения ежегодной премии "Золотой глобус" пройдет 9 января 2022 года.
Как сообщал УНИАН, телекомпания NBC, которая традиционно транслирует церемонию вручения премии "Золотой глобус", отказалась показывать ее в 2022 году из-за отсутствия расового разнообразия среди членов жюри.
По данным Hollywood Reporter, в мае HFPA утвердила программу модернизации. Ассоциация планирует увеличить свой состав, включив в него темнокожих журналистов, и запретить членам HFPA принимать подарки. HFPA пообещала провести реформу после критики в свой адрес со стороны более 100 ведущих голливудских PR-компаний.
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Кинопремия Золотой глобус
"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. В киноиндустрии считается второй по престижу премией после Оскара.
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