Премьера фильма запланирована на 3 июня.

В сети появился новый трейлер фильма "Круэлла".

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Художественный фильм "Круэлла" расскажет историю становления самой легендарной бунтарки и самой модной злодейки Disney - Круэллы де Виль. Роль Эстеллы, она же Круэлла, на экране воплотит обладательница премии "Оскар" Эмма Стоун.

В роли Баронессы, главы престижного модного дома, которая выводит Эстелла из небытия в высший свет - невероятная Эмма Томпсон. Действие происходит в Лондоне 70-х годов, охваченном зарождающейся культурой панк-рока. Режиссер фильма Крэйг Гиллеспи предлагает по-новому взглянуть на единственную в своём роде злодейку.

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Автор: Диана Могилевич