Премьера фильма запланирована на 28 мая.

Компания Disney опубликовала второй трейлер фильма «Круэлла» с актрисой Эммой Стоун в главной роли.

Ролик появился на YouTube-канале Walt Disney Studios.

В ролике рассказывается о восхождении злодейки, которая в фильме «101 далматинец» мечтала справить себе шубу из собачьих шкурок.

Фильм «Круэлла»: трейлер

Фильм «Круэлла»: что известно о картине

Премьера запланирована на 28 мая.

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Фильм снял режиссер Крейг Гиллеспи («Я, Тоня»), дизайнером костюмов выступила лауреат «Оскара» Дженни Биван («Безумный Макс: Дорога ярости»).

Действие «Круэллы» разворачивается в Лондоне в 70-е годы двадцатого века, во время расцвета панк-рока.

Сюжет. Девушка по имени Эстелла де Виль работает уборщицей, но мечтает заниматься провокационным искусством и дизайном. Под влиянием баронессы фон Хельман Эстелла отдается темной стороне своей личности и превращается в Круэллу.

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Автор: Катерина Шварц