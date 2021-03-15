Компания Disney опубликовала второй трейлер фильма «Круэлла» с актрисой Эммой Стоун в главной роли.
Ролик появился на YouTube-канале Walt Disney Studios.
В ролике рассказывается о восхождении злодейки, которая в фильме «101 далматинец» мечтала справить себе шубу из собачьих шкурок.
Фильм «Круэлла»: трейлер
Фильм «Круэлла»: что известно о картине
Премьера запланирована на 28 мая.
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Фильм снял режиссер Крейг Гиллеспи («Я, Тоня»), дизайнером костюмов выступила лауреат «Оскара» Дженни Биван («Безумный Макс: Дорога ярости»).
Действие «Круэллы» разворачивается в Лондоне в 70-е годы двадцатого века, во время расцвета панк-рока.
Сюжет. Девушка по имени Эстелла де Виль работает уборщицей, но мечтает заниматься провокационным искусством и дизайном. Под влиянием баронессы фон Хельман Эстелла отдается темной стороне своей личности и превращается в Круэллу.
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