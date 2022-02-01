Ольга Сумская сыграла роль Софии Косач.

Актриса Ольга Сумская в эксклюзивном интервью УНИАН рассказала, как попала на съемки первого костюмированного украинского сериала "Крепостная".

По словам звезды, режиссер сериала Феликс Герчиков сразу предложил роль матери большого дворянского семейства Софии Косач именно ей.

"В меня тогда поверил режиссер Феликс Герчиков, снимавший меня в нескольких своих проектах. Именно он настаивал, чтобы Софию Косач играла Сумская. Продюсеры вняли ему и утвердили меня на роль. Конечно, приятно играть содержательный материал, когда ты не просто какой-нибудь проходной образ. Интересно играть характерные, драматические, трогательные истории", - рассказала Сумская.

Читайте такжеВ купальниках на морозе: Огневич и Осадчая вместе "покайфовали" в Буковеле (видео)Также она добавила, что самыми знаковыми для нее стали роли в сериале "Гречанка", роль Роксоланы, а также больше всего она запомнила съемки в мюзикле "Вечерах на хуторе возле Диканьки".

Напомним, ранее 55-летняя Ольга Сумская раскрыла секрет шокирующего похудения.

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