Фильм расскажет о знаменитом викторианском художнике, сделавшем котиков популярными.

11 ноября 2021 года в украинских кинотеатрах появится красочный байопик "Кошачьи миры Луиса Уэйна" (The Electrical Life of Louis Wain) сБенедиктом Камбербэтчем в главной роли. И слово "красочный" здесь не в качестве красивого эпитета, а вполне буквально.

Фильм, в котором Камбербэтч, как главный мировой эксперт по части эксцентричных гениев, сыграл художника Луиса Уэйна был изначально задуман не как прямолинейный байопик о "личности исторического значения", а скорее как видение мира и эпохи глазами очень необычного человека. Мы решили подробнее разобрать предстоящий проект вместе с vlg.film.

О чем фильм

"Кошачьи миры Луиса Уэйна" – это история жизни уникального аристократа-художника Луиса Уэйна, прожившего насыщенную и непростую жизнь в один из самых сложных и интригующих периодов мировой истории. Уэйн родился в 1860 году, а умер в 1939 году. И как многие выдающиеся люди, чье становление пришлось на Викторианскую эпоху, он столкнулся с противоречиями между прогрессом и традицией. Фильм рассказывает о Луисе Уэйне-художнике, который изменил не только мир иллюстрации, но и заставил всех полюбить котов, которые не были в то время в фаворе и держались только для ловли крыс. А также фильм рассказывает о Луисе-человеке, который искренне полюбил и рискнул жениться на гувернантке своих сестер, что было неслыханной дерзостью в те времена.

"Луис был уникальным человеком, который даже не осознавал, насколько переходил границу общественной нормы. В нем было так много искренности и чистоты, это было даже заразительно", – поделился с прессой Бенедикт Камбербэтч на специальном показе фильма для британских киноакадемиков.

Луис Уэйн остался в истории в первую очередь благодаря своим рисункам котов и антропоморфным сюжетам с их изображениями. Его иллюстрации знакомы, пожалуй, многим, а стиль его рисунков – каждому. Не даром многие мировые искусствоведы считают Уэйна крупнейшим графиком викторианской эпохи.

Команда за кадром

"Кошачьи миры Луиса Уэйна" стали не только актерским, но и продюсерским проектом Бенедикта Камбербэтча, который занимался каждой деталью проекта с самого начала. Он же выбрал и номинанта на премию BAFTA Уилла Шарпа ("Флауэрсы") в качестве режиссера фильма.

"У Уилла было превосходное, нестандартное, очень живое видение мира. Этот фильм не только должен был передать дух того времени и замечательные иллюстрации Луиса, но и его внутренний, такой необычный мир. Уилл Шарп – талантливый режиссер, запомните это имя", – уверен Бенедикт Камбербэтч-продюсер.

Оператором "Кошачьих миров" выступил настоящий знаток своего дела – Эрик Уилсон, снявший дилогию "Приключения Паддингтона" и "Удивительную историю Уолтера Митти".

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Кто в ролях, помимо Бенедикта Камбербэтча

Не менее ответственно Бенедикт Камбербэтч отнесся и к кастингу. В роли жены Луиса Уэйна – Эмили Ричардсон, он видел только звезду "Короны" и "Первого человека"Клэр Фой, с которой снимался десять лет назад в драме "Разрушители".

"Бен знал, что я собираюсь взять довольно продолжительный творческий отпуск, но все равно написал мне длинное письмо о важности проекта и пообещал, что я все успею. Ничего не оставалось, как прочитать сценарий. И да, я влюбилась в свою героиню, в Луиса, в историю и поняла, что отказать не смогу. В отпуск я тоже успела, Бен не обманул", – поделилась Фой на пресс-конференции к премьере картины на кинофестивале в Теллуриде.

Помимо Камбербэтча и Фой в необычном байопике сыграли Тоби Джонс, Андреа Райзборо, Стейси Мартин, София Де Мартино, а также легендарный музыкант Ник Кейв и другой "человек-оркестр" и обладатель премии "Оскар" Тайка Вайтити.

Сам же Бенедикт Камбербэтч отнесся к исполнению роли Луиса Уэйна со всей серьезностью.

"Да, я пишу картины на досуге, понимаю как должны выглядеть руки в кадре для правдоподобности. Но Луис владел техниками, от которых я далек. Поэтому два часа в день с учителем ради нескольких кадров рисования двумя руками – это небольшая плата за то, чтобы визуальный портрет Луиса был выразительным", – рассказал звезда "Доктора Стрэнджа" и "Шерлока" в беседе с изданием Variety.

Премьера в мире и в Украине

Впервые "Кошачьи миры Луиса Уэйна" был показан на зрительских кинофестивалях в Теллуриде и Торонто, где первые посмотревшие отметили сильную актерскую игру Бенедикта Камбербэтча, Клэр Фой и всего актерского состава, а также необычную подачу истории и яркий визуальный ряд.

В украинских кинотеатрах "Кошачьи миры Луиса Уэйна" стартуют с 11 ноября как в украинском дубляже, так и на языке оригинала.

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Автор: Марина Григоренко