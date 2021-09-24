Художник-иллюстратор Луис Уэйн навсегда изменил отношение целых наций к котам, как к домашним питомцам.

Вышел официальный трейлер к фильму "Кошачьи миры Луиса Уэйна" (The Electrical Life of Louis Wain) с номинантом на премию "Оскар" Бенедиктом Камбербэтчем в роли знаменитого художника-иллюстратора, который навсегда изменил отношение целых наций к котам, как к домашним питомцам.

Как сообщает vlg.film, "Кошачьи миры Луиса Уэйна" – первая полнометражная картина британского вундеркинда и автора многих культовых шоу Уилла Шарпа.

В главной роли – настоящий эксперт по ролям эксцентричных гениев и один из самых востребованных актеров нашего времени Бенедикт Камбербэтч ("Доктор Стрэндж", "Шерлок", "Игра в имитацию"). В роли его супруги и музы – звезда "Короны" Клэр Фой. Также в фильме сыграли Андреа Райзборо, Тоби Джонс, София де Мартино, музыкант Ник Кейв и актер-сценарист-режиссер Тайка Вайтити.

События фильма разворачиваются в Великобритании в 19 веке. Эксцентричный художник Луис Уэйн становится чрезвычайно известным благодаря сюрреалистическим картинам, в которых постоянно повторяются одни и те же герои... Котики!

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"Он был так необычайно талантлив, Луис Уэйн освещал своей живой эксцентрикой весь мир. Его так любили и почитали несколько поколений, но потом о нем позабыли, в том числе потому что он не занимался самопрезентацией, его не интересовали такие "материальные вещи". И все-таки справедливость хоть когда-то восторжествовала и давние поклонники вспомнили о нем еще при его жизни. Хочется верить, что наш фильм продолжит эту традицию и расскажет еще большему числу современных людей об этом многогранном художнике", – отметим исполнитель его роли Бенедикт Камбербэтч.

По словам создателя фильма Уилла Шарпа, Камбербэтч несколько часов в день тренировался с учителем, чтобы убедительно работать в кадре с разной техникой рисования, в том числе – и двумя руками.

Что из этого вышло – узнаем уже в этом году, точная дата премьеры "Кошачьих миров Луиса Уэйна" будет известна в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, ранее Netflix показал тизер нового фильма "Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем.

Автор: Марина Григоренко