23-летний актер сыграл в сериале "Маленькая Америка".

Впервые в истории премии "Эмми" престижную награду может получить украинец. 23-летний Захар Шадрин может быть номинирован за роль в сериале "Маленькая Америка" от Apple TV+.

Украинец сыграл в одной из серий. Эпизод под названием "Космическая дверь" рассказывает о молодом диджее Максиме, роль которого дали Шадрину. Его персонаж наконец-то получает американскую визу, но вскоре понимает, что это не решило все его проблемы.

Как сообщает Awards Daily, Шадрин приехал на съемки сериала всего за две недели до полномасштабной войны РФ против Украины. В интервью изданию он рассказал, что начал заниматься актерским делом в 14 лет, когда пошел в студию при театре.

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"С чего начать? Мне 23 года, я родился на юге Украины в семье военного. В прошлом году я переехал в Соединенные Штаты за две недели до того, как началась война в Украине", - отметил Шадрин.

Родители актера были против того, чтобы он шел по этому пути. Они видели сына в более "серьезной" профессии. Однако теперь родители гордятся Шадриным, ведь он - парень из маленького украинского городка, которому удалось пробиться в Голливуд.

"Я был на съемочной площадке, когда в Украине началась война. Подруга делилась тревожными слухами о войне и через несколько часов подтвердила - она началась. В это было трудно поверить", - рассказал актер.

Он очень переживал за родителей, не мог найти в себе силы, чтобы продолжить съемки. Однако затем Шадрин погрузился в работу и старался держать себя в руках.

Сейчас же актер очень рад, что может быть номинирован на "Эмми". По словам украинца, для него это очень важно.

"Я очень ценю возможность быть одним из представителей украинской культуры в мировом масштабе... Сегодня, когда миллионы украинцев разбросаны по всему миру, каждый из нас обязан гордо нести свое культурное наследие. Важно отстаивать нашу особую украинскую идентичность, дистанцируясь от того, чтобы нас считали просто продолжением России или частью постсоветского пространства. Быть первым украинским актером, представленным на премию "Эмми", — это огромная честь и возможность показать миру, что Украина наполнена выдающимися, трудолюбивыми, талантливыми личностями. Мы заслуживаем признания и достойного места на международной культурной арене как свободная и независимая, разнообразная, талантливая нация", - рассказал Шадрин.

Сейчас актер хочет повидаться с родителями. Он отмечает, что война разделила многие семьи, и его не стала исключением. По словам Шадрина, осознавать все это очень страшно.

"Я не исключение, но мои переживания за родных ничто по сравнению с горем людей, потерявших своих близких в этой ужасной, бесчеловечной, подлой войне. Жить со знанием того, что ваши близкие находятся в постоянной опасности, страшно. Когда мне задают вопрос: "В безопасности ли ваши родители?" – затрудняюсь ответить. Они не на передовой живут, но находятся в Украине, а значит, пока не в безопасности", - резюмировал актер.

Премия "Эмми" - что известно

Напомним, 74-я церемония вручения наград самой престижной ТВ-премии Америки состоялась 12 сентября прошлого года. В этом году она состоится днем позже, 13 сентября. Список номинантов на премию пока еще не оглашен. Известно, что сейчас решается, кто именно сможет получить "Эмми".

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