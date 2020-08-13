ХайЗвучитьУкраїна: в День Независимости в парке Шевченко покажут большой концерт классической музыки

24 августа Classic Picnic готовит невероятный и действительно масштабный концерт, который будет доступен одновременно онлайн и офлайн.

В День Независимости Украины 24 августа 2020 года в рамках культурной инициативы Сlassic Picnic от благотворительного фонда Марии Дидковской «Открытая музыка города» пройдет большой концерт классической музыки.

Даже в карантинных условиях концерт, который уже стал традицией, состоится и пройдет в безопасном формате новой реальности - под открытым небом. Заряженной верой в классику и людей команде ВММ, JetSetter.ua и режиссеру Елене Савчук удалось привлечь выдающиеся украинские коллективы и композиторов, чтобы в 19:00 одновременно зазвучала вся Украина.

Уже несколько лет подряд Classic Picnic, инициированный фондом Марии Дидковской «Открытая музыка города», является одним из ключевых инструментов популяризации классической музыки в Украине. Традиционно летом проект собирает тысячи слушателей, любящих классику, и даже скептиков, которые раньше и не догадывались, что этот музыкальный жанр может быть крутым, интересным и захватывающим.

В этом году, несмотря на карантин и его последствия, организаторы решили не отклоняться от своего культурно-образовательного пути и специально ко Дню Независимости Украины придумали новый формат. Так, 24 августа Classic Picnic готовит удивительный и действительно масштабный концерт, который будет доступен одновременно онлайн и офлайн.

«О культуре нужно говорить и продвигать ее в обществе, даже в пандемические времена. Поэтому мы сумели адаптироваться к новой реальности и придумать максимально гибкий формат, что позволит всем желающим насладиться действительно качественной музыкой как под открытым небом, так и дома», - комментирует Мария Дидковская.

Под руководством режиссера Елены Савчук сейчас в разных уголках Украины проходят записи концертов выдающихся музыкальных коллективов, которые будут транслироваться в День Независимости на официальной FaceBook странице Classic Picnic, портале Jetsetter.ua, а также оффлайн - на большом экране в парке Тараса Шевченко (конечно же, на безопасной дистанции и с соблюдением масочного режима).

К инициативе уже присоединились прославленные коллективы из Киева, Харькова, Львова и Одессы. Настоящие виртуозы продемонстрируют вам, как звучит Украине, и, надеемся, попадут в самое сердце.

В частности, для вас выступят:

Национальная заслуженная академическая капелла Украины «Думка»

Национальный академический симфонический оркестр Украины

Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Лысенко

Львовская национальная филармония

Академический камерный оркестр «Виртуозы Львова»

Национальный одесский филармонический оркестр

«Нам очень важно осуществить этот культурный прорыв, показать широкой аудитории красоту классической музыки и высокий уровень наших коллективов. Именно поэтому я счастлива быть участником процесса и видеть вдохновленные глаза коллег, которые вместе с нами творят «Оду Независимости» с открытым сердцем. Это тяжелые дни съемок под палящим солнцем, море волнений, но это стоит того, чтобы нас услышала вся Украина в важный для нее день», - поделилась режиссер проекту Елена Савчук

Где: Парк им. Тараса Шевченко

Когда: 24 авг

Начало: 19:00

детали:

https://www.facebook.com/classicpicnickyiv/

https://www.instagram.com/classic_picnic_kyiv/

Фонд «Открытая Музыка Города» - это фестиваль и одноименный благотворительный фонд Марии Дидковской, целью которого является популяризация классической музыки, повышение музыкального образования граждан и формирование сознательного общества посредством культурных инициатив.

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