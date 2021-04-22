Самые популярные и самые удачные комедийные фильмы, вышедшие в 2020 году.

Кинотеатральный прокат в 2020 году сильно пострадал из-за пандемии коронавируса, но все же были достойны внимания фильмы, в частности удачные кинокомедии.

"Зависнуть в Палм-Спрингс" / Palms Springs

Своеобразная вариация на тему "дня сурка". Действие происходит в Палм-Спрингс накануне свадьбы, одним из гостей которого является парень Найлз. Однако события приобретают неожиданный поворот, и Найлз вместе с несколькими людьми, среди которых – старшая сестра невесты, попадает во временную петлю.

Проснувшись на следующее утро, он замечает, что на календаре 9 ноября. Поэтому каждый день герои фильма вынуждены слушать одни и те же свадебные тосты и песни. Они веселятся, попадают в различные комические ситуации, пытаясь реализовать безумные мечты и идеи.

"Плохие парни навсегда" / Bad Boys for Life

Боевик "Плохие парни навсегда" является прямым продолжением фильмов, вышедших в 1995 и 2003 годах. Лучшие детективы Майами в исполнении все тех же Уилла Смита и Мартина Лоуренса возвращаются, чтобы разобраться с призраками прошлого.

Полицейский Маркус Бернетт хочет бросить свою опасную работу и спокойно жить с семьей. Однако, когда на его напарника Майка Лоури нападает киллер, "плохим парням" приходится снова объединиться, забыв о старых обидах.

"Джентльмены" / The Gentlemen

Гангстерская комедия Гая Ричи с изящно сплетенной паутиной интриг. Здесь полно фирменного юмора британского режиссера, а сюжет разворачивается замысловатым узлом с невероятной динамикой. Зрителям только и остается, что сидеть и смотреть, разинув рот.

Главных героев в этом фильме сыграли Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Хью Грант, Чарли Ханнэм и Генри Голдинг, Мишель Докер.

Песенный конкурс "Евровидение": история огненной саги

В 2020 году Евровидение не состоялось, но вышел фильм об этом песенном конкурсе. В комедии речь идет о некоем дуэте, который ненавидит вся Исландия. Однако он чудом попал на главный музыкальный конкурс и пытается в нем победить.

Главные герои Ларс и Сигрит готовы идти до конца и для достижения заветной цели не остановятся ни перед чем. Их в фильме сыграли Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс.

"Еще по одной" / Druk

Комедийно-драматический фильм режиссера Томаса Винтерберга, одну из главных ролей в котором исполнил Мадс Миккельсен.

В центре сюжета – четыре закадычных друга, работающие учителями. Собравшись как-то в баре, они решают провести один эксперимент, который заключается в поддержании определенного количества алкоголя в крови в течение всего дня.

Мужчины подошли к вопросу со всей серьезностью – приемов алкоголя не пропускали. Их жизнь после этого слала ярче и интереснее, однако эксперимент вышел из-под контроля…

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Автор: Алина Вишневская