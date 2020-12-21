Шоу основано на одноименном комиксе сына Стивена Кинга.

Стриминговый сервис Netflix решил продлить на третий сезон сериал "Ключи Локков".

Об этом говорится в сообщении на странице сервиса в Twitter.

"Поклонники "Ключей Локков", у актерского состава есть для вас новости: сериал продлили на третий сезон! Но сначала в 2021 году выйдет 2-й сезон!" – отметили в Netflix, опубликовав фото актеров шоу с буквами, которые составляют надпись: "Третий сезон!".

Сериал "Ключи Локков": что известно

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Роли исполнили Коннор Джессап, Дэрби Стенчфилд, Эмилия Джонс и др.

Шоураннерами выступили Карлтон Кьюз ("Остаться в живых") и Мередит Эверилл ("Призраки дома на холме").

Первый сезон вышел 7 февраля 2020 года.

Сюжет. Трое детей Локков вместе с матерью переезжают в родовое поместье "Дом Ключей". У семейства не так давно умер отец, и все члены пытаются морально справиться с горем.

В новом доме Локки находят разбросанные по дому таинственные ключи, которые наделяют обладателей мистическими силами и хранят тайну гибели отца семейства.

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Автор: Катерина Шварц