Киану Ривз высоко оценил меры безопасности из-за COVID-19 на съемках "Матрицы"

Актер отметил, что на съемочной площадке работают достаточно эффективные меры безопасности из-за коронавируса.

Голливудский актер Киану Ривз высоко оценил меры предосторожности из-за коронавируса на съемочной площадке фильма «Матрица 4», которые проходят сейчас в Берлине.

Читайте такжеКиану Ривз прокомментировал сценарий новой «Матрицы»55-летний Ривз в видеочате с Associated Press отметил, что на съемочной площадке есть «продуманные и эффективные протоколы».

«Работают действительно продуманные и эффективные протоколы безопасности. Ритм съемок никак ими не был затронут, они не прерывались. А все потому, что процесс хорошо организован, и мы все тяжело работаем», - рассказал Киану Ривз.

В июне Киану сказал журналу Empire Magazine, что именно качество сценария привлекло его к четвертой части «Матрицы», которая еще не получила окончательного названия.

Четвертая часть "Матрицы": что известно

Съемки "Матрицы 4" Ланы Вачовски были приостановлены из-за коронавируса, но уже возобновились в Берлине. В связи с этим премьеру перенесли на апрель 2022 года.

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о съемках в фильме "Матрица 4".

Лоуренса Фишборна, сыгравшего Морфеуса, не будет в четвертой части "Матрицы".

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Автор: Ирина Погорелая