"Все ужасно": Jerry Heil нарвалась на критику из-за песни "Блогер" на русском языке

В треке певица вспомнила российских блогерш Настю Ивлееву и Ольгу Бузову.

Украинскую певицу Jerry Heil раскритиковали за ее новую русскоязычную песню «Блогер».

Читайте такжеJerry Heil предсказала России победу на Евровидении-2020 и спровоцировала скандалНовый трек опубликован на YouTube-канале певицы.

Это первая русскоязычная песня в творчестве артистки. В ней Jerry вспомнила российских блогерш Настю Ивлееву и Ольгу Бузову, а также высмеяла зависимость от социальных сетей тех, кто живет в виртуальном, фейковом мире.

Далеко не всем поклонникам Jerry Heil понравилась новая работа артистки. Многие ее раскритиковали.

«Кого популяризирует украинская певица? Почему украинцам должен быть интересен российский шоу-бизнес?», «Все ужасно, даже если не обращать внимание на русский, стиль абсолютно тебе не подходит и все портит», «Любила тебя за нетипичную, своеобразную подлинность. Не знала, что ты хочешь стать очередной поп-звездой».

Ранее УНИАН писал, что Jerry Hail снялась в документальном фильме.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram