"Все ужасно": Jerry Heil нарвалась на критику из-за песни "Блогер" на русском языке
Украинскую певицу Jerry Heil раскритиковали за ее новую русскоязычную песню «Блогер».
Читайте такжеJerry Heil предсказала России победу на Евровидении-2020 и спровоцировала скандалНовый трек опубликован на YouTube-канале певицы.
Это первая русскоязычная песня в творчестве артистки. В ней Jerry вспомнила российских блогерш Настю Ивлееву и Ольгу Бузову, а также высмеяла зависимость от социальных сетей тех, кто живет в виртуальном, фейковом мире.
Далеко не всем поклонникам Jerry Heil понравилась новая работа артистки. Многие ее раскритиковали.
«Кого популяризирует украинская певица? Почему украинцам должен быть интересен российский шоу-бизнес?», «Все ужасно, даже если не обращать внимание на русский, стиль абсолютно тебе не подходит и все портит», «Любила тебя за нетипичную, своеобразную подлинность. Не знала, что ты хочешь стать очередной поп-звездой».
Ранее УНИАН писал, что Jerry Hail снялась в документальном фильме.
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