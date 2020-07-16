"Чуть не стошнило": Jerry Hail снялась в документальном фильме (фото)

Певица рассказала пару своих секретов по написанию хитов.

Украинская певица Jerry Hail снялась в документальном фильме о фантастических украинцах.

Читайте такжеJerry Heil прогулялась по городу в пижамных шортах и тапкахОб этом она написала в своем Instagram.

«Была настолько серьезной, что чуть не стошнило! Зато выдала пару своих секретов по написанию хитов! На всякий случай запаситесь ведром и салфетками», – отметила она.

Поклонники поддержали певицу.

«Что-то ты начала стремительно хорошеть. Я не к тому, что раньше как-то не то было, но такая уже стала – огого», «Жду с нетерпением», «Жду фільмммммм», «Ты – бомба», -- отметили в комментариях пользователи.

Ранее УНИАН писал, что Jerry Hail намерена судиться с певцом из-за скандального трека.

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