"Чуть не стошнило": Jerry Hail снялась в документальном фильме (фото)
00:56, 16 июля 2020Звезды
128 0
Певица рассказала пару своих секретов по написанию хитов.
Певица Jerry Hail рассказала о съемках в фильме / фото instagram.com/thejerryheil
Украинская певица Jerry Hail снялась в документальном фильме о фантастических украинцах.
Читайте такжеJerry Heil прогулялась по городу в пижамных шортах и тапкахОб этом она написала в своем Instagram.
«Была настолько серьезной, что чуть не стошнило! Зато выдала пару своих секретов по написанию хитов! На всякий случай запаситесь ведром и салфетками», – отметила она.
Поклонники поддержали певицу.
«Что-то ты начала стремительно хорошеть. Я не к тому, что раньше как-то не то было, но такая уже стала – огого», «Жду с нетерпением», «Жду фільмммммм», «Ты – бомба», -- отметили в комментариях пользователи.
Ранее УНИАН писал, что Jerry Hail намерена судиться с певцом из-за скандального трека.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter