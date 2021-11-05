Певица приняла участие в подготовке международного трибьют-альбома "200 по встречной".

Украинская певица Надя Дорофеева перепела одну из самых известных песен популярной в нулевых группы "Тату" "Покажи мне любовь".

Об этом она рассказала в своем Instagram.

"Группа "Тату" – большая детская любовь всего моего поколения! Помните же, как переслушивали их песни по кругу? Поэтому я особенно рада принять участие в международном трибьюте альбома "200 по встречной" от @spotify", – отметила Надя.

По словам Дорофеевой, песня "Покажи мне любовь" – одна из ее любимых, которая ее "просто разрывает":

"Я пропустила ее через себя! Послушайте её в моем исполнении и почувствуйте это", – добавила исполнительница.

Читайте также"Сердце разрывается": Дорофеева откровенно призналась, что делает с подаренными цветамиПоклонники в комментариях делятся восторженными комментариями: "Мурашки", "Очень!", "Это прекрасно", "Невероятно", "В твоем исполнении песня прозвучала совсем по другому", "До мурашек", "Благодаря тебе она теперь стала и моей любимой".

Ранее, Надя Дорофеева рассказала, как у нее выявили опухоль в груди.

"Трибьют t.A.T.u": что известно об альбоме

Кроме Дорофеевой, песни "Тату" перепели и другие звезды, в том числе российской эстрады. Например, Алла Пугачева и София Ротару перепели хит "Нас не догонят", а Вера Брежнева – песню "30 минут"

Трибьют записывали по случаю 20-летия самого популярного альбома дуэта "200 по встречной".

Альбом, получивший название "Трибьют t.A.T.u", стал доступен слушателям 5 ноября.

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Автор: Катерина Шварц