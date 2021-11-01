Украинская певица Jerry Heil решила укатить из холодной Украины в теплый Египет. Девушка активно проводит свой отпуск и делиться новыми кадрами.
На одном из фото Яна позирует в желтом раздельном купальнике, который едва на ней держится. Поклонники отметили, что певица настолько похудела, что вот-вот и купальник с нее слетит. Но нашлись и те, кому фото очень понравились.
"Боже, трусы слетают уже, ты чего?", "Что-то ты похудела", "Какой милый супнаборчик", "Спортивная такая девушка", "Как же ты мне нравишься", "О, немного эротики", "Так похудела, что уже даже плавки свисают", "Худоба нездоровая! Хочется мясом накормить", "Да ты что, огонь", - разошлись во мнениях пользователи сети.
Напомним, ранее Jerry Heil ошарашила сеть новостью о том, что у нее пропал голос.
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Яна Шемаева - украинская певица и автор песен. Она стала известна как видеоблогерша и кавер-исполнительница благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из ее дебютного студийного альбома "Я – Яна".
Певица пишет тексты на социальные темы, о своем личном жизненном опыте, истории других людей и окружающем мире. Свой жанр она описывает как "бытовой поп".
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