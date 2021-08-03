Сериал выйдет на сервисе Amazon Prime Video 2 сентября 2022 года.

Студия Amazon назвала дату премьеры сериала "Властелин колец", который станет самым дорогим в истории.

Сюжет сериала разворачиваются во вторую эпоху Средиземья. События происходят за тысячи лет до историй, показанных в фильмах "Хоббит" и "Властелин колец".

"Как говорит Бильбо, теперь я думаю, что вполне готов отправиться в другое путешествие. Жить и дышать Средиземьем все эти месяцы – было приключением всей жизни. Мы не можем дождаться, когда у фанатов появится такая же возможность", – заявили авторы сериала Патрик Маккей и Джей Ди Пейн.

Отмечается, что будет не менее пяти сезонов, а серии будут выходить еженедельно. В первом сезоне ожидается 20 серий.

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Автор: Диана Могилевич