В клипе на песню, которую Дорн назвал "Тебе нема сьогодні", в главных ролях – он со своей женой.

Певец Иван Дорн, работающий в России, представил лирический кавер на песню группы "Океан Эльзы" "Сьогодні". В клипе на песню, которую Дорн назвал "Тебе нема сьогодні", в главных ролях – он со своей женой Анастасией Новиковой.

В кадре пара ссорится, забавляется, танцует, целуется и обретает гармонию в уютном доме. Музыкант рассказал, что такое интимное видео мог снять только с любимым человеком.

"Делюсь с вами ценным сердцу клипом "Тебе нема сьогодні", - написал Дорн в Instagram. - Мы (с режиссером музыкального видео) поняли, что такую трогательную и глубокую историю можно показать в кадре по-настоящему только с любимым человеком. Мы с моей женой Настей всегда считали, что личное должно оставаться личным, и не хотели лишнего внимания. Но спустя совместные 14 лет мы готовы к этому вниманию как две личности со своими индивидуальными мирами".

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Сама песня, по словам Дорна, является переосмыслением хита "Океана Эльзы". Записать ее помог украинский певец и саундпродюсер Рожден Ануси.

"Бегут мурашки и накатывают слезы от этого трека! Мы с Рожденом вложили в эту композицию душу, любовь, вдохнули новую силу. Этому музыкальному наследию уже 20 лет!"– написал артист.

Отметим, это первая за много лет песня, которую Дорн исполнил на украинском языке. Ранее артист выпустил кавер на "Танец пингвина" Скрябина.

Фанаты в восторге от новой работы Дорна:

"Странно! Я раньше "Танец пингвина" по миллиону раз переслушивала, а теперь и это чудо добавилось к копилке любимых. Все-таки украинский - певучий и чувственный язык. С любовью из Литвы", - пишут под видео.

"То узнавала что-то знакомое, то переставала узнавать. Абсолютно новое и шедевральное. Интересно переслушать некоторые стихи "Океан Эльзы" в музыке Вани", – оставили комментарий в Youtube.

"Как всегда, пожар. Спасибо за песню на родном языке. Я сама из России, но все мои родственники по маме - украинцы. Каждый раз, когда слышу что-то на украинском, цепляет за душу", - говорится в комментарии под видео.

Иван Дорн - Тебе нема сьогодні: видео

Иван Дорн и Анастасия Новикова были одноклассниками и поженились в 2013 году. У супругов есть 7-летняя дочь Василиса и 6-летний сын Иван.

Треку "Сьогодні" 20 лет - группа "Океан Эльзы" презентовала его в далеком 2001 году.

Океан Эльзы - Сьогодні: видео

Напомним, накануне певица Jerry Heil перевела на украинский язык знаменитый хит российского исполнителя Басты "Сансара". Новый вариант песни звучит очень оригинально и мелодично.

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Автор: Виктория Гордиенко