Шоураннер сериала "СЕКС, ИНСТА и ВНО" вошла в состав жюри YO! Young Directors Awards 2020

Это конкурс для молодых кинематографистов, которые стремятся снимать качественную рекламу.

Ирина Никончук, автор идеи и шоураннер сериала о поколения Z, стала одной из судей YО!DA-2020.

YO!DA-2020 - конкурс для молодых кинематографистов, которые стремятся снимать качественную рекламу. По условиям, победитель конкурса сможет при поддержке YO!DA снять первую рекламную работу для своего портфолио.

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«Открывать новые имена и приобщаться к оценке творчества и таланта начинающих − это всегда очень ответственно и нелегко. Тем более, когда все участники − креативные, неординарные, и каждый из них особенный по-своему. Думаю, именно такими будут конкурсанты YO!DA-2020 и их идеи заставят нас дискутировать, сделав процесс выбора финалистов непростым и от того − интереснее. Подобные конкурсы − хорошая возможность для новичков заявить о себе, сделать первые шаги, а для более опытных − открыть новое направление», − говорит Ирина Никончук, руководитель 1+1 Digital Studios, член жюри конкурса.

В состав жюри также вошел Заслуженный деятель искусств, режиссер Антонио Лукич и музыкальный супервайзер и соучредитель КАМА Сергей Вовк, которые работают над съемками сериала «СЕКС, ИНСТА и ВНО» от команды 1+1 Digital Studios.

Победитель конкурса станет известен в октябре этого года.

Как сообщал УНИАН, появился официальный тизер мини-сериала "Мы те, кто мы есть".

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