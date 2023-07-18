В украинский прокат фильм "Красотки в бегах" выйдет в сентябре 2023 года.

Вышел украинский трейлер дорожной комедии "Красотки в бегах" (Drive-Away Dolls), которая станет первым сольным фильмом Итана Коэна после распада творческого тандема легендарных братьев Коэн.

По сюжету фильма, две недовольные жизнью подруги решают начать все с чистого листа. Поэтому они отправляются в неожиданное путешествие в Таллахасси, однако все идет наперекосяк, когда на их пути возникает банда бездарных преступников.

Главные роли в фильме исполнили Маргарет Куэлли ("Однажды в Голливуде", "Опасная роль Джин Сиберг"), Джеральдин Вишванатан ("Безупречный", "Чудотворцы"), Бини Фелдштейн ("Леди Берд", "Импичмент: Американская история преступлений"), Мэтт Деймон ("Умница Уилл Хантинг", "Одиннадцать друзей Оушена", "Марсианин", "Ейр") и Педро Паскаль ("Нарко", "Мандалорец", "Последние из нас", "Невыносимая тяжесть огромного таланта").

В украинский прокат фильм "Красотки в бегах" выйдет в сентябре 2023 года, точная дата релиза станет известна чуть позже.

Распад тандема братьев Коэн

В 2021 году культовый творческий дуэт из братьев Джоэла и Итана Коэнов заявили, что больше не будут снимать фильмы вместе – их последний совместный фильм "Баллада Бастера Скраггса" вышел в 2018 году. В качестве причины разрыва они назвали обоюдное желание каждого попробовать что-то свое. В итоге уже в 2021 году Джоэл выпустил фильм "Трагедия Макбета", а Итан решил сосредоточится на работе в театре и над документальным кино.

Почти за 40 лет совместной работы братья Коэны сняли множество фильмов, получивших статус культовых: "Воспитывая Аризону", "Большой Лебовски", "Фарго", "О, где же ты, брат?", "Старикам тут не место", "Внутри Льюина Дэвиса" и многие другие.

На их счету 16 номинаций на "Оскар" в различных категориях и четыре победы. Также на их счету "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля и еще множество других престижных наград и номинаций.

Тем не менее, уже в июле 2023 года Итан Коэн заявил западным СМИ, что на данный момент они с братом снова работают над совместным проектом. Впрочем, никаких деталей он не раскрыл.

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