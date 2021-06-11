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11-й "холостяк" Украины Михаил Заливако ответил на каверзные вопросы ведущего в эфире программы "Слава+". В частности, один из них был о сексе на проекте.
Читайте такжеАнна Богдан ответила на вопрос о сексе с "холостяком" ЗаливакоСоответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Слава+".
Так, ведущий спросил, есть ли секс на шоу, или проект - это проект, и только когда он заканчивается, начинаются интимные отношения. "У кого есть секс?", - уточнил Заливако. Ведущий ответил: "Между участниками".
Михаил рассказал, что у него секса на шоу "Холостяк" не было, поскольку все происходит под прицелом камер. "У меня этого не было", - заверил он.
Отношения Богдан и Заливако после проекта "Холостяк"
В финале шоу Михаил Заливако вручил кольцо Анне Богдан и признался ей в любви.
После проекта пара осталась вместе, они съехались три месяца назад.
Миша и Аня рассказали, что им приходилось скрывать свои отношения, чтобы не рассекретить их до окончания проекта по ТВ. Но это, по словам влюблённых, их только сблизило.
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