Зрители узнали, кто из финалисток шоу сумел покорить сердце «холостяка».

В пятницу, 21 мая, состоялся долгожданный финал проекта "Холостяк-11". Сегодня главный герой шоу Михаил Заливако сказал заветное «люблю» и вручил кольцо одной из участниц.

Читайте такжеНа шоу "Холостяк-11" неожиданно вернулась экс-участница - она попала в финал (фото)Напомним, что впервые в истории проекта в финал прошли три девушки: Розали, Аня и Юля.

Кто покинул шоу "Холостяк-11" в финальном выпуске

В выпуске от 21 мая "холостяк" с тремя девушками по очереди отправился в дом мебели. Аня и Юля выбрали спальню. А вот Розали - гостиную.

Так, Розали очень долго не могла выбрать диван и постоянно говорила: вот здесь мы будем встречаться с друзьями. Михаил в итоге сделал вывод, что "мы" с этой девушкой не существует, он испытывает к ней лишь дружеские чувства.

"Мое ощущение, что между нами больше дружба. Мы говорим вдвоем про дружеские компании, веселые вечера, но не о нас", - сказал Заливако и попрощался с Розали.

Кого выбрал "холостяк": кто победил в шоу "Холостяк-11"

"Холостяк" Михаил Заливако в финале шоу выбрал Анну Богдан. Он вручил девушке кольцо и сказал, что он ее любит.

"Это не любовь... Поэтому я сегодня тебя отпускаю", - сказал Миша Юле "Зайке". Девушка не смогла сдержать слез.

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Автор: Ольга Робейко