В сети оценили внешность нового вероятного "холостяка", многим он понравился.

По неподтвержденным данным, главным участником украинского шоу "Холостяк-12" станет предприниматель Александр из Лос-Анджелеса.

Такая информация появилась в фан-аккаунте проекта в Instagram. "Холостяк 12. Александр, предприниматель, Лос-Анджелес, вероятно, украинец. Информация неофициальная, но время покажет", — говорится в сообщении.

Читайте также"Стало больно": участник "Холостячки" написал разгромный пост о свидании со Златой Огневич (фото)Ранее сообщалось, что 26 октября начались съемки 12 сезона проекта "Холостяк", о чем ведущий Григорий Решетник рассказал на своей странице в Instagram. В комментариях к посту пользователи сети тогда предположили, что новым "холостяком" может стать Эктор Хименес-Браво, Виталий Козловский, Артем Милевский, Макс Барских, Евгений Клопотенко и даже участник первого сезона "Холостячки" Алексей Тригубенко.

Отношения Богдан и Заливако после проекта "Холостяк-11"

В финале шоу "Холостяк-11" Михаил Заливако вручил кольцо Анне Богдан и признался ей в любви. После проекта пара осталась вместе.

Миша и Аня рассказали, что им приходилось скрывать свои отношения, чтобы не рассекретить их до окончания проекта по ТВ. Но это, по словам влюблённых, их только сблизило.

Автор: Виолетта Орлова