Победительница Анна Богдан выложила в соцсеть фото, сделанное после финальной церемонии.

Вчера, 21 мая, состоялся финальный 12-й выпуск романтического шоу "Холостяк-11". Его главный герой Михаил Заливако сделал свой выбор.

Победительницей стала бывшая супруга экс-главы Офиса президента Андрея Богдана - 29-летняя турагент Анна Богдан, передает ТСН.

Миша признался девушке в любви и вручил кольцо, которое она приняла.

Читайте также"Холостяк-11": стало известно, кто победил в шоу (фото)На своей странице в Instagram Анна опубликовала их трогательную фотографию, сделанную после завершения финальной церемонии, на которой они обнимаются.

"У любви нет победителей и побежденных. Мы нашли друг друга. И это главное. Ты мой. А я твоя", - написала Богдан под снимком.

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Автор: Ирина Погорелая