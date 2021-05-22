Вчера, 21 мая, состоялся финальный 12-й выпуск романтического шоу "Холостяк-11". Его главный герой Михаил Заливако сделал свой выбор.
Победительницей стала бывшая супруга экс-главы Офиса президента Андрея Богдана - 29-летняя турагент Анна Богдан, передает ТСН.
Миша признался девушке в любви и вручил кольцо, которое она приняла.
Читайте также"Холостяк-11": стало известно, кто победил в шоу (фото)На своей странице в Instagram Анна опубликовала их трогательную фотографию, сделанную после завершения финальной церемонии, на которой они обнимаются.
"У любви нет победителей и побежденных. Мы нашли друг друга. И это главное. Ты мой. А я твоя", - написала Богдан под снимком.
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