Ксения Мишина станет главной героиней нового шоу "Холостячка" (фото, видео)
На украинском ТВ выйдет новое романтическое реалити-шоу "Холостячка", в котором искать свою вторую половинку будет не мужчина, а женщина.
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Главной героиней проекта стала актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная", победительница "Танцев со звездами" Ксения Мишина. Об этом 30-летняя красотка сообщила на своей странице в Instagram.
"Я стала первой украинской "холостячкой". Для меня это и честь, и волнение", - написала она.
"Опережая ваши вопросы — да, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. И на проекте, в том числе. Я привыкла к камерам. Они — огромная часть моей жизни. Но в этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую", - добавила Мишина.
Мы живем в стране, где мужчины и женщины имеют равные права. Мы можем занимать одинаковые должности, добиваться высот, имеем право голоса. Мы живем в прекрасное время больших возможностей. Сегодня состоялось пост-шоу 10 сезона романтического реалити Холостяк, во время которого рассказали важную для меня новость. @stbua объявил новый проект, в котором искать свою любовь будет не мужчина, а женщина. Я стала первой украинской #Холостячкой. Для меня это и честь, и волнение. Опережая ваши вопросы - да, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. И на проекте, в том числе. Я привыкла к камерам. Они - огромная часть моей жизни. Но в этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую. Конечно, мне волнительно открываться перед миллионами зрителей, поэтому я надеюсь на вашу поддержку, теплые слова и до встречи совсем скоро. P.S. Всю дополнительную информацию СТБ расскажет совсем скоро. А пока идет кастинг мужчин. На сайте @stbua можно заполнить анкету.
Напомним, что в ноябре 2019 года состоялся грандиозный финал проекта "Танцы со звездами", в котором победила пара Ксении Мишиной и Жени Кота.
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