Ксения Мишина станет главной героиней нового шоу "Холостячка" (фото, видео)

Ведущим нового романтического реалити будет Григорий Решетник.

На украинском ТВ выйдет новое романтическое реалити-шоу "Холостячка", в котором искать свою вторую половинку будет не мужчина, а женщина.

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Главной героиней проекта стала актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная", победительница "Танцев со звездами" Ксения Мишина. Об этом 30-летняя красотка сообщила на своей странице в Instagram.

"Я стала первой украинской "холостячкой". Для меня это и честь, и волнение", - написала она.

"Опережая ваши вопросы — да, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. И на проекте, в том числе. Я привыкла к камерам. Они — огромная часть моей жизни. Но в этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую", - добавила Мишина.

Напомним, что в ноябре 2019 года состоялся грандиозный финал проекта "Танцы со звездами", в котором победила пара Ксении Мишиной и Жени Кота.

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