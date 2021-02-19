По информации СМИ, Феникс давно хотел поработать с Астером.

Американский актер Хоакин Феникс сыграет главную роль в новом фильме Ари Астера (автора "Реинкарнации" и "Солнцестояния").

По информации издания Deadline, картина выйдет под названием "Бульвар разочарования".

Читайте такжеВ Голливуде хотят снять еще два фильма о Джокере с Хоакином Фениксом – СМИДата начала съемок, как и детали этого проекта не раскрываются. Известно лишь, что сюжет "Бульвара разочарования" описывает портрет одного из самых успешных предпринимателей всех времен.

Как пишет Deadline, Феникс давно хотел поработать с Астером, поэтому отклонил множество приглашений от других режиссеров.

Успех Феникса в фильме "Джокер"

Студия Warner Bros. ведет с актером Хоакином Фениксом переговоры касательно создания двух сиквелов феноменально успешной драмы «Джокер».

Психологический триллер «Джокер», основанный на истории одноименного персонажа комиксов DC, вышел на экраны в октябре прошлого года и стал самым прибыльным в истории фильмом с рейтингом R.

Фильм завоевал главный приз Венецианского кинофестиваля, а Хоакин Феникс получил премию «Оскар» как лучший актер.

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Автор: Ольга Робейко