HBO снимет сериал по мотивам культового ужастика "Восставший из ада"

Сериал не будет ремейком, а станет продолжением франшизы и расширит ее вселенную.

Телеканал HBO снимет сериал по мотивам культового хоррора "Восставший из ада" 1987 года.

Читайте такжеКарантин с HBO: канал предоставил бесплатный доступ к сериалам и фильмам

Сериал не будет ремейком, а станет продолжением франшизы и расширит ее вселенную, созданную писателем Клайвом Баркером, сообщает deadline.

Первые эпизоды снимет Дэвид Гордон Грин, режиссер "Хэллоуина" 2018 года. Сценарием занимаются Марк Верхайден ("Сорвиголова") и Майкл Доэрти ("Годзилла: Король монстров").

"Восставший из ада" - культовый британский фильм ужасов режиссера и сценариста Клайва Баркера, экранизация его собственной повести The Hellbound Heart, впервые опубликованной в 1986 году. Фильм рассказывает о загадочной шкатулке, которая на самом деле была вратами в ад. Из нее в наш мир приходил монстр Пинхед вместе с армией демонов, охотившихся за человеческими душами. Пинхед стал одним из самых известных кинозлодеев.