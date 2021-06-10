Появился первый трейлер продолжения сериала «Сплетница», который выходил с 2007 по 2012 год.
Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса HBO Max.
Сериал будет состоять из десяти серий. Премьера первого эпизода состоится 8 июля.
Перезапуск сериала «Сплетница»: трейлер
Перезапуск сериала «Сплетница»: что известно
Действия развернутся спустя девять лет после событий оригинального сериала.
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Также в продолжении «Сплетницы» покажут, как изменилось влияние соцсетей и сам Нью-Йорк за прошедшие годы.
Главные роли в шоу сыграли Джордан Александр, Эли Браун, Томас Доэрти, Тави Гевинсон, Эмили Алин Линд, Эван Мок, Сион Морено, Уитни Пик и Саванна Ли Смит.
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