Действия нового шоу развернутся спустя девять лет после событий оригинального сериала.

Появился первый трейлер продолжения сериала «Сплетница», который выходил с 2007 по 2012 год.

Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса HBO Max.

Сериал будет состоять из десяти серий. Премьера первого эпизода состоится 8 июля.

Перезапуск сериала «Сплетница»: трейлер

Перезапуск сериала «Сплетница»: что известно

Действия развернутся спустя девять лет после событий оригинального сериала.

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Также в продолжении «Сплетницы» покажут, как изменилось влияние соцсетей и сам Нью-Йорк за прошедшие годы.

Главные роли в шоу сыграли Джордан Александр, Эли Браун, Томас Доэрти, Тави Гевинсон, Эмили Алин Линд, Эван Мок, Сион Морено, Уитни Пик и Саванна Ли Смит.

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Автор: Катерина Шварц