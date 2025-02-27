Премьера фильма состоится 25 апреля 2025 года на Netflix.

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый тизер экшн-триллера "Разрушение" (Havoc) с Томом Харди ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Байкеры", трилогия "Веном") в главной роли.

В центре сюжета фильма – разочарованный жизнью детектив, который после неудачной сделки по наркотикам должен пробиваться сквозь криминальный мир, чтобы спасти отчужденного сына политика и одновременно распутывать клубок коррупции и заговора, охвативший целый город.

Кроме Харди в фильме сыграли Форест Уитакер ("Последний король Шотландии", "Черная пантера"), Тимоти Олифант ("Хитмен", сериал "Дэдвуд"), Луис Гузман (сериалы "Нарко", "Уэнздей") и другие.

Видео дня

Снял ленту британский режиссер Гарет Эванс, наиболее известный по дилогии "Рейд" и сериалу "Банды Лондона".

Премьера "Разрушения" совместного производства США и Великобритании состоится 25 апреля 2025 года на Netflix.

Как сообщал УНИАН, ранее Netflix рассказал о своих главных фильмах 2025 года.

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