Грег Чапкис стал четвертым приглашенным судьей шоу "Танцы со звездами".

В суперфинале шоу "Танцы со звездами" устроили сюрприз для судьи проекта Григория Чапкиса — неожиданно на шоу прилетел из Америки его сын Грег.

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Так, Чапкис и его сын долгое время не виделись из-за пандемии коронавируса. Было видно, что первый был сильно удивлен из-за такого приятного сюрприза.

"Я приехал сюда ради папы, я хотел его удивить, мне так приятен этот момент. Он запомнит его на всю жизнь", - сказал Грег.

Грег Чапкис стал четвертым приглашенным судьей шоу "Танцы со звездами" и оценивал номера суперфиналистов – Санты Димопулос и Юлии Саниной с их партнерами.

"Танцы со звездами 2020": кто победил в шоу

В сезоне 2020 в шоу "Танцы со звездами" победила пара Санта Димопулос-Макс Леонов. Но свой кубок Санта решила отдать Юлии Саниной.

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Автор: Ольга Робейко