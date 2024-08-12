Он выйдет уже 26 декабря этого года.

Американский сервис Netflix показал тизер второго сезона популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара".

Во втором сезоне зрители снова встретятся с Сон Ги Хуном (игрок 456), которого сыграл Ли Чон Че. Также сценаристы анонсировали "безупречный" список новых актеров. Только на YouTube-канале Netflix видео уже набрало более 1 миллиона 700 тысяч просмотров. "Игроки, уже почти время. Второй сезон "Игры в кальмара" выходит 26 декабря", - говорится в анонсе.

"Ги Хун снова погружается в таинственную игру на выживание, начиная очередную игру на жизнь или смерть с новыми участниками, которые собрались, чтобы выиграть приз", - говорится в описании второго сезона.

Игра в кальмара: 2 сезон

Премьера сериала состоялась в сентябре 2021 года, он быстро завоевал симпатию зрителей, став одним из самых популярных сериалов Netflix.

В первом сезоне перед гладачами предстает большая группа людей, которые соглашаются сыграть в детские игры на огромные деньги. Быстро выясняется, что обещанный выигрыш не является таким простым, как могло показаться.

В начале августа Netflix назвал дату выхода второго сезона "Игры в кальмара" - 26 декабря этого года. Сериал сразу продлили на третий и завершающий сезон этой серии.

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