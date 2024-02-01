Теперь окончательно стало известно, что второй сезон Squid Game выйдет в 2024 году.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трехминутный ролик с нарезкой кадров из фильмов и сериалов, которые он планирует выпустить в 2024 году. Один из самых ожидаемых среди них – второй сезон южно-корейского сериала "Игра в кальмара", ставшего настоящим феноменом 2021 года.

На 17-секундном видео присутствует главный герой первого сезона сериала Сон Г Хун (Номер 456), который вышел победителем в смертельной игре на выживание и получил обещанный выигрыш. Однако теперь он выглядит совсем иначе. В конце первого сезона он решил узнать, кто же стоит за игрой, чтобы наказать виновных, но, очевидно, очень этим кого-то разозлил. Он идет по аэропорту, когда полуает телефонный звонок с угрозами – в отсет Сон Ги Хун обещает отыскать того, кто ему звонил.

На данный момент о сюжете второго сезона "Игры в кальмара" (Squid Game) рассказывают немного, но точно известно, что кроме Сон Ги Хуна в нем вернется еще один персонаж из первого сезона – фронтмен игры в исполнении Ли Бен Хона.

В то же время теперь точно стало известно, что продолжение "Игры в кальмара" выйдет в 2024 году.

Кроме того, в ролике показали кадры из новых сезонов сериалов "Бриджертоны", "Дипломатка", "Академия Амбрелла", "Ночной агент", "Кобра Кай" и "Сладкоежка", а также отрывки из новых сериалов, премьеры которых состоятся в этом году – "Проблема трех тел", "Аватар: Последний защитник", "Черные голубки" и "Эрик".

Также зрители увидели кадры из новых фильмов "Back in Action", "Атлас", "Полицейский из Беверли-Хиллз 3", "Дева в беде", "Мятежная Луна 2" и еще много интересного.

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