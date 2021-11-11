Речь идет о фильме "Ржевский против Наполеона".

Государственное агентство по кино запретило в Украине прокат фильма "Ржевский против Наполеона", в котором одну из ключевых ролей сыграл президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Госкино ввело такое ограничение из-за российского комика, который также сыграл в фильме, Юрия Гальцева. Ранее он попал в "черный список" Минкульта.

"Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против Наполеона" (Россия, 2011, режиссер М.Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года", - говорится в ответе агентства на запрос "Украинских новостей".

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Это российско-украинская комедия, вышедшая на экраны 25 января 2012 года в формате 3D. Релиз на DVD состоялся 23 февраля. Одну из главных ролей в фильме исполнил будущий президент Украины Владимир Зеленский.

Сюжет. Чтобы развеять скуку, Наполеон Бонапарт затеял мировую захватническую войну. Не пропуская ни одной юбки, Боня оказывается со своей армией у ворот Первопрестольной. Русские полководцы – Кутузов и Со решают внедрить к нему неприступную фамм фаталь, дабы отвлечь узурпатора от захватнической деятельности. Только где найти такую женщину? Какая настоящая женщина устоит перед обаянием этого великого бабника?

Ранее УНИАН сообщал, какие фильмы посмотреть на выходных 13-14 ноября.

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Автор: Диана Могилевич