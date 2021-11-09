"Почему я живой": рецензия на военную драму Виллена Новака

В украинский кинопрокат наконец вышла долгожданная драма режиссера Виллена Новака "Почему я живой" ("Чому я живий"). Лента снята на Одесской киностудии и основана на реальных событиях середины 20 века. После просмотра фильма плакал почти весь зал, картина поражает своей простотой и в то же время драматизмом.

События фильма разворачиваются в Мариуполе. Почему был выбран именно этот украинский город? Потому что драма снята по мотивам автобиографического рассказа Евгения Митько, пережившего немецкую оккупацию в Мариуполе. Зритель станет свидетелем страшных жизненных трагедий во времена Второй мировой войны.

Сюжет фильма "Почему я живой"

В центре картины - история любви Фроси и Ленчика. Последний - еврей, а это нешуточная преграда, по убеждениям отца Фроси Олексы, на пути к их любви и, тем более, брака. Но юношеская страсть и первая любовь берет верх - пара сыграет свадьбу, ведь девушка уже беременна. Но начинается Вторая мировая война, преследования и расстрелы евреев. И тут враждованию двух семей наступает конец: более того, Олекса прячет своего свата Евсия у себя дома. Удастся ли семье выжить в жерновах войны и не потерять человечность?

Герои фильма "Почему я живой" Виллена Новака

В ленте снялись как известные украинскому зрителю актеры, так и новички. Среди последних - Анастасия Маркив, звезда украинского TikTok с 1,3 млн подписчиков. Она показала сложную трансформацию Фроси из неуверенной влюбленной девчонки в человека, прошедшего лагеря, и любовницу нациста (последнее - ради дочки, чтобы ее не расстреляли из-за еврейского происхождения). Хотя ее актерская игра заметно проигрывает другим звездам фильма.

Отца Фроси Олексу сыграл известный прежде всего по сериалу "Поймать Кайдаша" и фильму "Киборги" Виктор Жданов. Его герой - порой смешной, иногда невыносимый и, казалось бы, циничный. Но нет: он в фильме проявляет человечность в ситуации, в которой ставит под угрозу собственную жизнь и даже целой своей семьи. Из антисемита он превращается в великодушного человека. Он - честен и неотступен в своей вере в Бога.

Отец Леньки - еврей Евсей (Артем Вильбик). Его роль, казалось бы, второстепенна, но самые ужасные сцены в кинокартине связаны именно с ним. Сквозь призму семьи интеллигента Евсия показана вся боль и трагизм еврейского народа во время Второй мировой войны. Также этому герою принадлежат страшные слова, которые и стали названием фильма: "Почему я живой? Кто мне сегодня скажет, кто мне завтра скажет? Почему я живой?".

Женам Олексы и Евсея отданы довольно эпизодические роли, как и любимому Фросе Леньке. Последний поразил в финальной сцене фильма: он, истрепанный жизнью, не потерял веру в любовь и в свою жену.

Отдельно остановимся на роли маленького мальчика Женьки (Максим Горай), который стал наратором в фильме, от его имени ведется рассказ в "Почему я живой". Этот ребенок - любознательный и сообразительный, Жене удается спасти Лору - чадо Фроси и Леньки - от смерти. Озвученные в драме наблюдения маленького мальчика иногда вызывают смех, иногда - удивление, а в целом его игра – прекрасная, он очаровывает своей совсем не детской харизмой.

Стоит вспомнить и соседей семьи - Гончаровых. Это мерзкие приспособленцы, которым сначала не нравится Вера Олексы в Бога, а потом - то, что он прячет своего свата-еврея. Они живут доносами и пакостями. Как говорил Олекса о них: "Есть такая подлая человеческая порода". И в фильме в этом убеждаешься не раз.

Еще один безмолвный персонаж ленты - Азовское море, оно показано спокойным, именно в нем зарождается любовь Фроси и Леньки, именно здесь они зачнут свою дочь.

Визуал фильма "Почему я живой"

Виллену Новаку удалось передать дух того времени, за исключением разве что местами чересчур вылизанного украинского языка. Плакаты со Сталиным, доносы на соседей и коллег, преследования евреев и верующих, обстрелы и бомбежки - все это изобразил режиссер очень правдиво.

Просматривая ленту, будто попадаешь к бабушке в деревню, где вот она на улице жарит рыбу на засаленной сковородке, а дедушка прячет свой самогон в погребе. Обеденный стол на улице до первых заморозков, яблоки, которые громко падают на землю, зоркие глаза соседей - все это создает особую атмосферу фильма.

Конечно, ждать ярких кадров от "Почему я живой" не стоит, здесь все серо и буднично, просто и правдиво. Отдельно остановимся на музыке, использованной в драме. Здесь и еврейские народные песни на свадьбе, от которых сразу хочется пуститься в пляс. И печальная украинская народная "При долині кущ калини" в финале фильма в сочетании со щемящей картинкой на экране, и здесь уже трудно сдерживать слезы.

Стоит ли смотреть фильм "Почему я живой"?

Картина Виллена Новака затрагивает темы быта довоенного Мариуполя, сосуществования разных национальностей, событий Второй мировой войны, коллаборационизма (эту тему не очень любят освещать в украинском кино) и Холокоста. Фильм не претендует на звание исторического, но все же передать трагедию еврейского народа на примере одной семьи режиссеру удалось. А еще – в ленте нашлось место и простому народному юмору, что, безусловно, тоже подкупает.

Наша оценка драме - 8 из 10. Если вы идете в кинотеатр на просмотр этого фильма, советуем взять с собой салфетки, некоторые моменты пробирают до слез.

Ольга Робейко

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