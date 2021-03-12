По словам певицы, момент с птицей сняли очень быстро, и "все время рядом стояли люди, которые следили, чтобы все было хорошо".

В «Суспільному» и в группе Go_A Band, которая будет представлять Украину на Евровидении-2021, отреагировали на обвинение в эксплуатации краснокнижной птицы во время съемок клипа к конкурсной песне «Шум».

Читайте такжеЕвровидение-2021: зоозащитники набросились на клип группы Go_A "Шум"Об этом сообщается на Facebook- странице «Евровидение Украина».

Отмечается, что в клипе действительно снимали краснокнижную птицу семейства ястребиных – степного канюка. Это подтвердило «Суспільне», уверяя, что съемочный процесс проходил с привлечением специалистов-орнитологов и не был травматичным для птицы:

«В съемках приняла участие птица, которая не живет в дикой природе. Еще птенцом канюк был травмирован, вырос в зверинце, и пока не привык к жизни в природных условиях, поэтому освобождение птицы может привести к его гибели».

В свою очередь солистка группы Екатерина Павленко отметила, что за съемкой сцены с птицей пристально следили:

«Птица спокойно сидела у меня на руке. Потом мы посмотрели друг другу в глаза, и птица расправила крылья. Это был очень волнующий момент. Этот момент мы сняли очень быстро, и все время рядом стояли люди, которые следили, чтобы все было хорошо».

Евровидение-2021: что известно

Конкурс состоится в Роттердаме в мае.

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней «Шум».

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Автор: Катерина Шварц