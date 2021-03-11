Это уже четвертый совместный фильм Гая Ричи и Джейсона Стэйтема после "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Револьвер".

Новый экшн-триллер "Гнев человеческий" (Wrath of Man) от культового режиссера Гая Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Револьвер", "Шерлок Холмс", "Джентельмены") запланирован к выходу в украинских кинотеатрах на 22 апреля 2021 года.

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Как сообщает пресс-служба "Вольга Украина", главную роль в картине исполнил давний друг и партнер режиссера по съемочной площадке, звезда боевиков Джейсон Стэйтем ("Большой куш", "Карты, деньги, два ствола", "Револьвер", "Перевозчик", "Форсаж: Гоббс и Шоу"). Таким образом, это будет четвертая совместная работа Ричи и Стэйтема.

Компанию на съемочной площадке ему составили Скотт Иствуд ("Ярость", "Форсаж 8", "Отряд самоубийц", "Тихоокеанский рубеж 2"), Джош Хартнетт ("Одержимость", "Счастливое число Слевина", "Перл Харбор", "Бульварные ужасы"), Холт МакКеллени ("Охотник за разумом", "Гренландия", "Лига Справедливости"), Эдди Марсан ("Джентльмены", "Атомная блондинка", "Шерлок Холмс") и Лаз Алонсо ("Пацаны", "Форсаж 4", "Аватар").

Также в фильме сыграли рэпер Post Malone, Джеффри Донован ("Сикарио 2", "Честный вор") и Ниам Алгар ("Воспитанные волками").

В центре сюжета триллера Wrath of Man - загадочный и холодный на вид джентльмен по имени Эйч (его роль исполняет Джейсон Стэйтем), внутри которого на самом деле пылает жажда правосудия. Преследуя свои мотивы, он намерен найти заказчика серии многомиллионных ограблений, которые потрясли Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но виновные обязательно познают гнев человеческий.

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Автор: Марина Григоренко