Без "горящих костров рябин" не обошлось - артисты совместили в одну песню два известных шлягера.

3 сентября, в день, когда любители мемов "переворачивают календарь" и слушают песню российского певца Михаила Шуфутинского, артист порадовал фанатов новой версией своего хита. Вместе с запрещенным в Украине Денисом Клявером, который известен по группе "Чай вдвоем", он создал новую версию шлягера "3 сентября".

Обновленный хит Шуфутинский и Клявер представили на своих страницах в Instagram, а также на YouTube.

"Нельзя 3 сентября просто взять и не поздравить всех с 3 сентября", - подписали свою песню артисты.

В новой композиции Клявер и Шуфутинский объединили две песни: легендарное "3 сентября" и "День рождения", которую экс-участник группы "Чай вдвоем" ранее исполнял вместе со Стасом Костюшкиным.

Поклонников развеселила новая версия хита о перевернутом календаре, многие отметили, что теперь эта песня точно станет гимном 3-го сентября. Однако пользователи также указали, что коллаборация получилась не совсем удачной, так как песни плохо сведены и все равно не звучат как одно целое.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко