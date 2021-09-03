3 сентября, в день, когда любители мемов "переворачивают календарь" и слушают песню российского певца Михаила Шуфутинского, артист порадовал фанатов новой версией своего хита. Вместе с запрещенным в Украине Денисом Клявером, который известен по группе "Чай вдвоем", он создал новую версию шлягера "3 сентября".
Обновленный хит Шуфутинский и Клявер представили на своих страницах в Instagram, а также на YouTube.
"Нельзя 3 сентября просто взять и не поздравить всех с 3 сентября", - подписали свою песню артисты.
В новой композиции Клявер и Шуфутинский объединили две песни: легендарное "3 сентября" и "День рождения", которую экс-участник группы "Чай вдвоем" ранее исполнял вместе со Стасом Костюшкиным.
Поклонников развеселила новая версия хита о перевернутом календаре, многие отметили, что теперь эта песня точно станет гимном 3-го сентября. Однако пользователи также указали, что коллаборация получилась не совсем удачной, так как песни плохо сведены и все равно не звучат как одно целое.
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