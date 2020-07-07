Стало известно, кто заменит Скарлетт Йоханссон после "Черной Вдовы"

Флоренс Пью получит такой же позывной, как и Скарлетт Йоханссон.

В фильме "Мстители: Финал" Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) погибла ради Камня Души. Поклонникам фильма такой сюжет не понравился, как и сам процесс похорон.

Хотя сама Йоханссон считает, что такое прощение больше подходит героине, передает popcornnews.

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Отмечается, что актриса уже передала свое звание преемнице Флоренс Пью, которая сыграет Елену Белову. В комиксах она прошла программу обучения, как и героиня Наташа, а также получила такой же позывной. Будет ли Белова так зваться и в дальнейших фильмах Marvel, пока неизвестно.

Режиссер фильма Кейт Шортланд рассказала, что в "Черной Вдове" Йоханссон сыграет культовую роль в последний раз. Вероятно, что в Marvel действительно начинается история другой супергероини. Стоит отметить, что выход фильма на большие экраны запланирован на 5 октября 2020 года.

Как сообщал УНИАН, Netflix нашел актрису на роль принцессы Маргарет в пятом сезоне сериала "Корона".

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