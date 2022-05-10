УНИАН назвал 5 фильмов, которые заряжают позитивом и верой в добро.

Украинцы сейчас переживают крайне тяжелые времена и очень нуждаются в положительных эмоциях. Многие привычные развлечения нам сейчас недоступны, но посмотреть дома фильм со всей семьей могут почти все. Называем 5 добрых и позитивных кинолент, которые отвлекут от тяжелых будней.

Сенсация, 2006

Детективная комедия легендарного Вуди Аллена, который также сыграл одну из главных ролей, заряжает позитивом и заставляет о многом задуматься. Это легкое и смешное кино, хоть в нем рассказывается о смерти и серийных убийцах. По сюжету фильма юная журналистка встречает призрака, который рассказывает ей занимательное дело об убийстве. Это дело может стать сенсацией и прославить её, поэтому девушка решает его раскрыть.

Фокус, 2015

Этот легкий и позитивный фильм рассказывает историю афериста, который легко входит в доверие людей и зарабатывает этим на жизнь. Он знакомится с красивой талантливой мошенницей и начинает обучать её премудростям работы. Однако между ними возникают чувства, что очень мешает работе. В главных ролях - талантливые Марго Робби и Уилл Смит.

1+1, 2011

Невозможно остаться равнодушным после просмотра этого кино. Замечательная французская комедия с элементами драмы рассказывает историю дружбы двух совершенно разных мужчин: богатого парализованного аристократа и бывшего преступника из неблагополучной семьи. Каждый из мужчин чему-то учится у своего друга и становится немного лучше.

Прогулка по лесам, 2015

Очень спокойный и размеренный фильм расскажет о дружбе через года, умении выходить из зоны комфорта и бороться с эгоизмом. Фильм имеет немало забавных моментов и комичных персонажей, а также взрослые шутки, поэтому с детьми смотреть нежелательно.

Фильм рассказывает о пожилом писателе, которому захотелось отправиться в большое путешествие, несмотря на свой возраст. Он запланировал пятимесячный поход в горы и ищет напарника, но пойти вместе с ним соглашается лишь бывший алкоголик, с которым у писателя плохие отношения.

Душа, 2020

"Душа" - это, пожалуй, самый глубокий и философский мультфильм студии Pixar. Он рекомендован всем взрослым, ведь чем старше человек, тем ближе ему будут затронутые темы. Мультфильм рассказывает о вещах, которые знакомы каждому - о смысле жизни, предназначении человека в мире и удовольствии от своего дела.

"Душа" рассказывает о невероятно сложных вещах простым языком. Удовольствие от просмотра гарантируют очаровательные персонажи и прекрасная джазовая музыка. Дети также не заскучают при просмотре.

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